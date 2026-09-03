Mario Kartbocht eist opnieuw hoofdrol op

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De zogenoemde Mario Kartbocht was donderdagochtend opnieuw het toneel van een eenzijdig ongeval. Er vielen geen gewonden.

In de bocht bij het Vrijheidsplein vinden regelmatig ongevallen plaats. Afgelopen weekend was het zelfs driemaal raak; de teller van de afgelopen paar weken staat op minimaal acht ongevallen. De schade viel donderdag mee: de bestuurder kon zelfstandig verder rijden.

Ondanks dat er waarschuwingsschermen en attentieborden staan, waarbij bestuurders het advies krijgen om hun snelheid aan te passen, gaat het nog vaak mis; zeker als de weg nat is.

Uit provinciaal onderzoek blijkt dat de ongevallen vooral plaatsvinden als de bestuurder een te hoge snelheid aanhoudt en te laat het rempedaal intrapt.