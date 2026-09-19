Maria (9) uit Groningen vertegenwoordigt Nederland op Junior Eurovisie Songfestival

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De 9-jarige Maria uit Groningen heeft zaterdagavond de Nederlandse finale van het Junior Songfestival gewonnen. Tijdens een liveshow in Ahoy Rotterdam behaalde zij met haar nummer ‘Stronger Together’ de meeste punten. Zij mag Nederland later dit jaar vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival dat gehouden wordt op Malta.

In totaal streden vier acts om de hoofdprijs. Maria kwam als laatste in actie en zette een foutloos optreden neer. Vakjurylid Berget Lewis was na afloop lovend: “Jullie zijn allemaal stuk voor stuk fantastisch. We hebben vanavond geen verliezers; we hebben enorm van jullie genoten.”

Muzikaal talent

De jonge winnares groeide op in een muzikale familie. Als tweejarige zong ze al mee met de liedjes uit de film Frozen. Op jonge leeftijd woonde ze met haar ouders in Londen, waar ze musical- en zanglessen volgde. Toen ze zes was, werd ze benaderd voor Britain’s Got Talent, maar haar ouders vonden haar toen nog te jong.

Haar winnende nummer Stronger Together heeft een duidelijke boodschap. Volgens Maria gaat het liedje erover dat we allemaal wat liefdevoller en vriendelijker met elkaar om mogen gaan.

Spannende puntentelling

De vakjury beloonde het optreden van Maria met de maximale score van 12 punten. Samen met de 10 punten van de kinderjury en 9 punten van het thuispubliek kwam haar totaal op 31 punten. Daarmee liet ze de overige drie acts achter zich.

Maria was overigens niet de enige deelnemer uit de gemeente Groningen: de 12-jarige Noud uit Haren maakte deel uit van de zeskoppige formatie Crossover. Ook zij kregen uitstekende kritieken, maar moesten met een totaal van 29 punten de winst aan Maria laten.

Het Junior Eurovisie Songfestival vindt op 24 oktober plaats op Malta.

Verslaggever Sanne Bouwes maakte een reportage over Maria en Noud: