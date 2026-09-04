Marathon Groningen volgend jaar anderhalve maand vervroegd om hitte te ontlopen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Marathon Groningen wordt volgend jaar op 18 april gelopen. Golazo, de organisatie achter de Marathon Groningen, heeft de datum voor de editie van 2027 vrijdag bevestigd. Daarmee vindt de marathon anderhalve maand eerder plaats dan de editie van dit jaar.

De gemeente zette de datum begin juni al op de eerste versie van de evenementenkalender voor volgend jaar, op aandringen van de organisatie. De inschrijving voor de Marathon Groningen van 2027 opent volgende week donderdag.

Met een eerdere datum hoopt Golazo de kans op hoge temperaturen tijdens het evenement te verkleinen, nadat de warmte dit jaar voor problemen zorgde. Tijdens de eerste editie op 31 mei raakten zeven deelnemers van de halve marathon onwel door de warmte. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht.