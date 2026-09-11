Man (30) krijgt acht maanden cel voor beroving tieners in Selwerd

Foto: Joris van Tweel

Een dertigjarige man is donderdag veroordeeld tot acht maanden cel voor het bedreigen en afpersen van twee jongens in Selwerd. De jongens waren 13 en 14 jaar oud toen ze in juli 2024 aan de Prunusstraat werden bedreigd met een mes en gedwongen spullen en geld af te geven.

De jongens moesten hun betaalpas en pincode, 250 euro, AirPods en nog eens 20 euro afgeven aan de man en een handlanger. Met de betaalpas werd kort daarna geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Eikenlaan. Drie agenten herkenden de man op camerabeelden die werden gemaakt bij deze automaat.

Het Openbaar Ministerie had twaalf maanden cel geëist. De rechtbank woog mee dat de man eerder voor vermogensdelicten was veroordeeld en ten tijde van het incident onder toezicht stond. Volgens de reclassering heeft de man verslavingen en langdurige gedragsproblemen, waardoor de kans op herhaling groot is. Naast de celstraf moet de man aan beide jongens ruim duizend euro schadevergoeding betalen.