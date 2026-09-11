Maatregelen tegen foutfietsers op Grote Markt pas na alle grote winterevenementen

De aangekondigde verkeersmaatregelen op de Grote Markt, waarmee duidelijker moet worden waar wel en waar niet gefietst mag worden op het plein, worden later uitgevoerd dan gepland. De gemeente begint nu na Eurosonic Noorderslag (de laatste dag van ESNS is op 16 januari volgend jaar) met de werkzaamheden.

De gemeente wilde de Grote Markt nog voor de zomer voorzien van nieuwe markeringen en symbolen, verkeersportalen en bebording om de chaotische situatie (die bestaat sinds de vernieuwing van het marktplein in 2024) op orde te brengen. Maar dat bleek niet haalbaar, aldus verkeerswethouder Jalt de Haan.

Volgens De Haan kosten het ontwerp, overleg over verkeersveiligheid en handhaving en de aansluiting op de bestaande situatie meer tijd dan verwacht. Ook zou nu beginnen met de werkzaamheden niet ideaal zijn, omdat deze dan onder meer Winterstad en ESNS in de weg zitten.

Daarom worden de maatregelen pas daarna in één keer uitgevoerd. De gemeente wil de nieuwe verkeerssituatie in één keer duidelijk inrichten, vervolgt De Haan. Fietsers zouden anders meerdere keren met wijzigingen en omleidingen te maken krijgen.

Borden, portalen en markeringen in de straat

De maatregelen moeten duidelijker maken waar op de Grote Markt wel en niet gefietst mag worden. Op het plein komen fietssymbolen, richtingspijlen en voetgangerssymbolen op tegels. Ook wordt de bebording aangepast en komen er lagere verkeersportalen.

Op de overgangen tussen de fiets- en voetgangersgebieden komen tijdelijke markeringen. Ook buiten de Grote Markt komen tijdelijke borden en markeringen. Die moeten doorgaande fietsers wijzen op alternatieve routes door of langs de binnenstad. Daarnaast komt er extra zitgelegenheid aan de noordwestwand, bij de waterpartij aan de noordoostwand en bij de boom op de hoek van de Vismarkt.

Na de uitvoering gaat de gemeente actief handhaven op fietsers die de regels overtreden. Als ook de herinrichting van de Oosterstraat en de Gelkingestraat klaar is, wil het Stadhuis beoordelen wat het effect is van de maatregelen op het fietsverkeer.