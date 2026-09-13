“Maandag wisselend bewolkt en droog, vanaf woensdag koeler en onstabieler”

Foto: Joris van Tweel

Het lijkt vanaf woensdag onstabieler te worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt er vanaf dan koelere lucht aangevoerd en vallen er dan ook enkele buien.

“Maandag is er in de vroege ochtend kans op nevel of mist”, vertelt Kamphuis. “Verder is er veel bewolking, schijnt de zon ook bij perioden en blijft het droog. Het wordt 22 graden bij een zwakke wind uit het zuiden, windkracht 2. In de nacht van maandag op dinsdag is het zacht bij 16 of 17 graden.”

“Op dinsdag is er geregeld zon en blijft het tot de avond droog. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4 wordt het 22 graden. In de avond volgen er enkele buien.”

“Woensdag voert een matige westenwind koelere en onstabiele lucht aan. Het wordt 17 graden en er vallen enkele buien. Voor de verdere vooruitzichten: luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio of kijk op de weerpagina.”