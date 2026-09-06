“Maandag warme nazomerdag, komende dagen regen en minder warm”

Foto: Joris van Tweel

Na een warme maandag waarbij het lokaal 27 graden kan worden, klopt volgens OOG-weerman Johan Kamphuis de komende dagen de herfst voorzichtig op de deur. Het wordt namelijk minder warm en er vallen geregeld buien.

“Maandag wordt een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur die oploopt naar 25 tot 27 graden”, vertelt Kamphuis. “Er is veel zon en in de middag neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 17 graden.”

“De dinsdag begint droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. Met 17 graden als maximumtemperatuur is het een heel stuk minder warm.”

“Woensdag valt er een bui en schijnt zo nu en dan de zon. Het wordt 18 graden. Voor de vooruitzichten en het weekendweer: kijk op de weerpagina of luister naar het weerbericht dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”