Lotta en Amira geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester: “Ieder kind moet zich gehoord voelen”

Lotta krijgt de ambtsketting omgehangen van burgemeester Kamminga. Naast Lotta Amira die loco wordt. Foto: stream gemeente Groningen

In de gemeenteraad van Groningen zijn woensdag de nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester officieel geïnstalleerd. Tegelijkertijd werd er afscheid genomen van Biene en Senneh, die deze bijzondere rol het afgelopen jaar op zich namen.

Burgemeester Roelien Kamminga richtte zich tot het vertrekkende duo: “Biene en Senneh vormden het achtste kinderburgemeestersduo van Groningen. Toen ik ruim een jaar geleden zelf geïnstalleerd werd als burgemeester, was jullie installatie een van de allereerste dingen die ik mocht doen. Heel wat jaren geleden besloot de gemeenteraad dat er een kinderburgemeester moest komen, zodat kinderen een duidelijkere stem zouden krijgen in onze stad. Dat is een ontzettend belangrijke taak. Het afgelopen jaar heb ik van dichtbij mogen aanschouwen hoe jullie dat hebben gedaan.”

Kamminga blikte terug op de verkiezingscampagne van vorig jaar: “Biene ging destijds de straat op met de slogan ‘Goed opgroeien doe je in Groningen’, waarbij je je hard hebt gemaakt voor gelijke kansen. En Senneh ging op pad met de kreet: ‘Wat je ook vindt, stem Senneh, ik denk aan ieder kind’. Jij wilde voor ieder kind een fijne speelplek realiseren.”

Zestig gelegenheden

Biene blikte in haar slotwoord terug op haar bestuursjaar: “Het afgelopen jaar heb ik bij zestig gelegenheden de ambtsketting mogen dragen. Ik heb een fantastisch jaar gehad en ik heb Groningen veel beter leren kennen. Ik was aanwezig bij hele serieuze momenten, zoals de Nationale Dodenherdenking en de herdenking van Keti Koti. Maar er waren ook hele vrolijke evenementen, zoals Bevrijdingsdag en de Sunnemeerten Parade. Een heel bijzonder moment was dat ik in gesprek mocht met de onderhandelaars van de nieuwe coalitie in de gemeente. Ik hoop dat onze opvolgers, Lotta en Amira, net zo’n mooi en leuk jaar gaan hebben als wij hebben gehad.”

“Liever kinderburgemeester dan een jaar naar school”

Ook loco-kinderburgemeester Senneh keek terug: “Vorig jaar zag ik een filmpje waarin kinderen werden opgeroepen om kinderburgemeester te worden. Dat leek me een mooie uitdaging, hoewel ik toen nog helemaal niet wist wat het precies inhield. Ik dacht eerlijk gezegd dat het heel officieel zou zijn, met vooral heel veel lintjes doorknippen. Maar het bleek allemaal veel leuker te zijn. Als loco hoefde ik niet constant de hoofdpersoon te zijn, en die rol paste mij prima. We waren, denk ik, een heel goed duo. We hebben ontzettend veel mogen meemaken: we mochten meedenken over de plannen rond de Stadshavens, en ook onze aanwezigheid bij Groningens Ontzet maakte diepe indruk. Onze mening doet er echt toe.”

Senneh vertelt verder: “Laatst kreeg ik de vraag: wil je liever een jaar naar school of liever een jaar kinderburgemeester? Nou, die vraag is niet moeilijk. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat kinderen worden gehoord. Ik wil in het bijzonder burgemeester Roelien bedanken. U bent wel de burgemeester, maar zo voelt dat niet omdat u heel dichtbij staat. U bent ontzettend aardig en leuk. En tegen mijn opvolgers wil ik zeggen: jullie zijn gekozen omdat mensen vertrouwen in jullie hebben. Vertrouw daarop, ook als je even denkt dat je iets niet kunt.”

Nieuwe kinderburgemeester wil een kinderkrant

Biene en Senneh dragen het stokje nu officieel over aan Lotta en Amira. Lotta krijgt de rol van kinderburgemeester en mocht de ambtsketting in ontvangst nemen. Zij voerde de afgelopen maanden campagne met de slogan: ‘In Groningen word jij gezien’. Een van haar belangrijkste speerpunten is het opzetten van een speciale kinderkrant. Lotta: “Ik ben ontzettend blij dat ik hier mag staan en ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop dat ik leuke én belangrijke dingen mag gaan doen voor de kinderen in onze gemeente. Mijn belangrijkste plan is dat ieder kind in Groningen zich gehoord voelt.”

Vier talen, één thuis

Amira treedt aan als de nieuwe loco-kinderburgemeester. Met haar slogan ‘Groningen, een thuis voor iedereen’ wil zij zich onder meer inzetten voor meer muzieklessen op scholen en het intensief gebruik van duurzame, metalen bekers.

Amira: “Mijn moeder komt uit Mongolië en mijn vader komt uit Zwitserland. Thuis spreken we vier talen, maar ik heb maar één echt thuis: en dat is Groningen. Groningen is een gemeente voor iedereen. Mijn oproep aan de Nederlandse politiek is dat kinderen die het moeilijk hebben meer aandacht krijgen. In Groningen wil ik mij er concreet voor inzetten dat kinderen vaker muziekles krijgen en dat iedereen zich hier welkom en thuis voelt.”