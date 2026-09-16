Loting districtsbeker: Groen Geel-Velocitas; Be Quick naar Winsum

Be Quick 1887 gaat voor de beker op bezoek bij Winsum (Foto Martijn Minnema)

De loting voor de eerste knock out ronde in de districtsbeker heeft enkele stadsderby’s opgeleverd. Meest in het oog springende wedstrijd is Groen Geel-Velocitas 1897.

Groen Geel wordt beschouwd als titelfavoriet in de tweede klasse en ontvangt Velocitas 1897, vorig seizoen nog lang strijdend om de titel in de eerste klasse.

Van de andere twee eerste klassers uit stad heeft PKC’83 het makkelijkst geloot. Warffum uit, een vierde klasser.

Be Quick 1887 gaat op bezoek bij Winsum, afgelopen seizoen uit de eerste klasse gedegradeerd.

Tweede klasser Gorecht speelt uit tegen vierde klasser Poolster.

GRC gaat op bezoek bij zondag derde klasser Heiligerlee.

Naast Groen Geel-Velocitas is er nog een stadsderby, vierde klassers VV Groningen en Lycurgus nemen het op sportpark Het Noorden tegen elkaar op.

De loting van de clubs uit de gemeente Groningen:

Groen Geel-Velocitas 1897

Winsum-Be Quick 1887

Warffum-PKC’83

Poolster-Gorecht

Heiligerlee-GRC Groningen

Omlandia-Be Quick 1887 zaterdag

Siddeburen-GVAV Rapiditas

Oosterparkers-VEV’67

VV Groningen-Lycurgus

Gruno-Westerlee

Italian Boys-FC Ter Apel’96

De wedstrijden staan gepland in het weekend van 17 en 18 oktober, maar vaak worden er midweeks ook al wedstrijden gespeeld.