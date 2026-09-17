Leden van Noisia gaan weer samen muziek maken

Foto: Rutger Prins - noisia.nl

Het Groningse band drum-‘n-basstrio Noisia komt weer bij elkaar. Dat meldt Noisia op haar facebook pagina.

Het trio ging in 2019 uiteen, na zo’n twintig jaar te hebben opgetreden. Nik Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger werkten samen met diverse beroemde artiesten, onder wie Robbie Williams en The Prodigy. Met hun elektronische muziek traden ze over de hele wereld op. De band had ook een eigen radioprogramma, genaamd Noisia Radio, dat onder meer werd uitgezonden op OOG Radio.

Na een afscheidstournee en een concert in 2021 gingen ze vervolgens afzonderlijk aan de slag, maar dit jaar kwamen ze weer in gesprek met elkaar en besloten ze samen nieuwe muziek te gaan maken. In december treedt het trio op in De Melkweg.