Langer buitenzwemmen in Hoogkerk: openluchtbad onderzoekt opening tot in november

Het openluchtzwembad in Hoogkerk wil onderzoeken of het dit jaar tot in november open kan blijven. Waar het seizoen vorig jaar in oktober eindigde, wil het bad ook dit najaar zolang mogelijk doordraaien.

Terwijl voor de meeste openluchtzwembaden begin september het seizoen eindigt en de deuren dichtgaan, denkt men in Hoogkerk nog niet aan stoppen. “Vorig jaar september hadden we nog een aantal hele warme dagen”, vertelt Marian Hegeman van het zwembad. “Omdat wij toen als enige openluchtbad in de provincie nog open waren, was het bij ons erg druk. De vraag naar een duik in een openluchtbad is ook buiten de zomervakantie om aanwezig. Bovendien zijn er veel mensen die echt de voorkeur geven aan zwemmen in de buitenlucht.”

Tot in november?

Tot 28 september is het zwembad in Hoogkerk zowel in de ochtend als in de middag geopend. “Daarna gaan we alleen nog in de ochtenden open”, legt Hegeman uit. “De komende periode willen we onderzoeken hoe lang we de deuren geopend kunnen houden. We kijken daarbij in hoeverre we het water met onze warmtepompen op temperatuur kunnen houden. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we dan mogelijk tot in november openblijven.”

Het buitenbad ging begin april al open en heeft er al een goede zomer op zitten. Hegeman: “We kijken nu al terug op een erg goed en geslaagd seizoen. We hebben een zomer gehad die je met hoofdletters schrijven kunt. Wekenlang was het mooi weer en bleven de temperaturen aangenaam tot zeer warm. Kortom: het kon niet beter.”

Zoutwaterbad

De geschiedenis van het zwembad gaat terug naar 1935, toen de Stichting Zwembad Hoogkerk een zoutwaterbad opende dat veel bezoekers trok vanwege de vermeende gezondheidsvoordelen. Tussen 2021 en 2023 bleef het bad echter langdurig gesloten. Aanleiding was de coronacrisis, gecombineerd met een scheur in het bassin. Dankzij financiële steun en hulp van de gemeente kon de schade hersteld worden en ging het bad in juli 2023 weer open voor het publiek. Vorig jaar vond al een succesvolle pilot plaats om tot in oktober open te blijven, en afgelopen voorjaar werd er nog een nieuwe glijbaan in gebruik genomen.