Landschapsbeheer start proef in Thesinge voor bloemrijke bermen op zware kleigrond

Foto: Joris van Tweel

In Thesinge is deze maand gestart met de aanleg van een proefveld. Landschapsbeheer Groningen onderzoekt daar hoe meerjarige, bloemrijke bermen en graslanden het beste tot bloei kunnen komen op zware kleigrond. Het veld wordt niet alleen een onderzoekslocatie, maar ook een nieuwe ontmoetingsplek voor het dorp.

De proef is onderdeel van het programma ‘Bloeiend perspectief’, waarin Landschapsbeheer Groningen samen met inwoners en de gemeente werkt aan een groenere leefomgeving in de oude gemeente Ten Boer. Het doel is om bermen in de regio niet alleen anders in te richten, maar ook ecologischer te beheren.

Uitdaging op zware klei

Het aanleggen van bloemrijke stroken op zware kleigrond is in de praktijk een flinke uitdaging. Omdat gras op deze voedselrijke bodem razendsnel groeit, worden bloemen al snel verdrongen. Om te ontdekken welke aanpak wel werkt, worden op een perceel ten oosten van de begraafplaats aan de Molenweg in het dorp 24 verschillende proefstroken aangelegd.

Onderzoekers vergelijken daarin vier verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar de bodemvoorbereiding, waarbij de helft van de stroken een ‘vals zaaibed’ krijgt en de andere helft direct wordt ingezaaid. Ook het zaaimoment speelt een rol; er wordt vergeleken of inzaaien in het najaar of juist in het voorjaar het beste resultaat oplevert. Daarnaast worden twee nieuwe bloemenmengsels voor kleigrond getest tegenover het standaard mengsel dat nu in de regio wordt gebruikt. Tot slot wordt onderzocht of twee of drie keer maaien per jaar de meeste soortenrijkdom oplevert.

Wandelplek voor het dorp

Het terrein wordt bewust niet afgesloten voor publiek. Om er een aantrekkelijke plek van te maken voor inwoners, worden er fruitbomen en struiken geplant, bankjes geplaatst en wandelpaden tussen de proefstroken gemaaid. Zo kunnen dorpsbewoners de ontwikkeling van de bloemenweides op de voet volgen.

Het onderzoek loopt meerdere jaren en wordt gemonitord door medewerkers en studenten. Inwoners die het leuk vinden om mee te helpen met het tellen van planten en insecten, kunnen zich aanmelden via Landschapsbeheer Groningen.