LAN-party The Reality viert jubileum in Martiniplaza: “Het gaat om veel meer dan gamen alleen”

Foto: Ruben Feiken

Samen in een hal computergames spelen: komend weekend organiseert Stichting The Reality de twintigste editie van haar LAN-party in Martiniplaza. Dennis Pestman van de organisatie vertelt dat het evenement vorig jaar driehonderd gamers trok. Dit keer mikt men op een toename, waarbij het om veel meer gaat dan alleen computerspellen spelen.

Dennis, voor de twintigste keer!

“Dat klopt. Het is zelfs de 25ste LAN-party die wij organiseren en het is de twintigste editie die we vanuit de stichting opzetten. Daarbij hebben we niet altijd Groningen als thuisstad gehad. De eerste editie organiseerden we in het Thialf-ijsstadion in Heerenveen. Daarna hebben we een aantal jaren in Drachten gezeten, om vervolgens via Assen in Groningen neer te strijken. We organiseren dit evenement met een groot aantal vrijwilligers die heel erg betrokken zijn. Dat het de twintigste editie is, laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.”

Voor de mensen die het niet kennen: wat is een LAN-party precies?

“Tot 2019 waren dergelijke evenementen best wel populair. De coronacrisis heeft echter veel LAN-party’s de das omgedaan. Eigenlijk zijn wij nog de enige die bestaat. Het concept is simpel: een groot aantal gameliefhebbers komt bij elkaar in een grote hal om er van vrijdag tot en met zondag te gamen. Zit je dan de hele dag achter een scherm? Nee. Wij organiseren er allerlei evenementen omheen om interactie te laten ontstaan tussen de deelnemers.”

Hoe ziet het programma er precies uit?

“Komende vrijdag om 16.00 uur gaan de deuren open. Het gamen kan dan beginnen. Maar je kunt dan ook al direct aan de slag met een 3D-printer. Daarmee kun je bijvoorbeeld een useless box maken. Weet je wat dat is? Dat is een box waarbij je iets kunt openen, waarna er een arm tevoorschijn komt die het weer heel snel sluit. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een nachtlampje te maken. In de avond wordt er Dungeons & Dragons gespeeld. Dat is denk ik het bekendste fantasierollenspel ter wereld. Deelnemers kunnen daarin samen een avontuur beleven door een karakter dat ze aannemen in een zelfbedachte wereld. Later in het weekend hebben we een hackathon. Dit is gekoppeld aan een groot display in de hal waarbij door middel van codering iets op het scherm geprojecteerd kan worden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de Nederlandse vlag. Maar ondertussen zijn er ook andere teams die een ander doel hebben. Kortom: een hele mooie strijd.”

“Honderden meters aan kabels trekken”

Dit zijn deels programmaonderdelen die toch met schermen en toetsenborden te maken hebben. Je had het ook over het bevorderen van interactie…

“Jazeker. We hebben bijvoorbeeld een barbecue buiten. Op de zondag hebben we een zeskamp met allerlei oud-Hollandse spelletjes, er is een pubquiz en de vrienden van Defensie komen langs met een stormbaan. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn om lekker te gamen, maar ook om tijdens het weekend achter je computer vandaan te komen en mee te doen aan de activiteiten. Om andere mensen te leren kennen. Dat is ook echt een doel van dit evenement.”

Moet er veel gebeuren om het evenement te kunnen organiseren?

“Absoluut. Komende woensdag beginnen we met de opbouw. We beginnen dan met het drinken van een kop koffie, waarbij er alle ruimte is om bij te praten. De mensen die dit evenement mogelijk maken, heb je vaak een jaar niet gezien. En daarna gaan we aan de slag. Dat begint met het aanleggen van elektriciteit en een netwerkverbinding. Dit wordt aangelegd via kabelgoten die onder de vloer doorlopen. Het gaat om glasvezelverbindingen waarbij het om twee keer tien gigabit gaat. Mocht de ene verbinding eruit vliegen, dan hebben we de tweede verbinding beschikbaar. En wat betekent dit? Dat je een hele snelle verbinding hebt. Zelf neem je een internetkabel mee van je desktop naar de switch, maar de rest is dus allemaal glasvezel.”

Vorig jaar hadden jullie driehonderd deelnemers. Dit keer hopen jullie op een plus, hè?

“Dat klopt. Waarbij we ook hopen dat er flink wat jonge deelnemers mee komen doen. Kijk, dat is het verschil met de edities die tien of vijftien jaar geleden werden georganiseerd: glasvezel was toen nog niet vanzelfsprekend. Je had thuis een verbinding waarbij je toch al snel aan de limieten zat van wat mogelijk was. Het was dan een hele belevenis om met elkaar, in een hal, op een heel snel netwerk te spelen. Tegenwoordig kun je zeggen: waarom zou ik mijn zolderkamer nog verlaten? Sterker nog: je hebt gamers die via Twitch of YouTube streamen hoe ze een spel spelen; zij halen de wereld in huis waarbij er volop interactie mogelijk is.”

Waarom dan toch naar Martiniplaza komen?

“Omdat we deelnemers veel meer bieden. Je kunt gamen, maar je kunt ook volop meedoen aan de activiteiten die hier plaatsvinden. Je kunt andere gamers ontmoeten. En dat is denk ik heel waardevol.”

“Deelnemers komen uit het hele land”

Op hoeveel deelnemers mikken jullie dit jaar?

“We zouden vierhonderd een heel mooi aantal vinden. In totaal zouden we 450 gamers kunnen herbergen: dat zijn de faciliteiten die we aanleggen. Als alle plekken bezet worden, dan spring ik een gat in de lucht. Halen we vierhonderd, dan ben ik helemaal blij. Dat biedt namelijk heel veel mogelijkheden, omdat je dan een goed verhaal hebt richting bijvoorbeeld sponsoren. Als organisatie kun je dan gaan groeien. Leuk overigens om te vertellen is dat deelnemers overal en nergens vandaan komen. Ze komen uit het hele land, maar bijvoorbeeld ook uit Engeland en Duitsland.”

Wie zijn de deelnemers?

“Eigenlijk zou je kunnen vragen: wie speelt er wel eens een game? Helaas heerst er op dit onderwerp toch wat een taboe. Het spelen van spellen wordt vaak geassocieerd met autistische pubers op zolderkamertjes. Maar het antwoord is veel breder. Van tieners tot zeventigers, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Er zijn genoeg mensen die na een drukke werkdag ontspanning zoeken door bijvoorbeeld op een hele realistische manier met een vliegtuig te vliegen of een stad te bouwen. Daarmee heeft onze LAN-party in potentie een grote doelgroep, want iedereen die wel eens op een serieuze manier games speelt, kan hier een prachtig weekend beleven waarbij je twee dagen lang in Martiniplaza bent.”

En zij komen dus komende vrijdag met hun apparatuur naar Groningen gereden…

“Precies dat. Ze nemen hun eigen gear mee, laden die uit en rijden die naar hun plek in Martiniplaza. Dat is altijd een spannend moment. Het komt namelijk elke editie voor dat er computers zijn die niet werken. Dat zorgt vaak voor wat paniek, maar voor zulke gevallen hebben we een team van experts klaarstaan dat direct te hulp schiet. Wat is namelijk het geval: de desktop, zeg maar de grote computerkast, staat vaak al jarenlang thuis op zijn plek. Ineens ga je deze in je auto verhuizen naar Martiniplaza. Onderweg hobbel je over klinker- en asfaltwegen. Je begrijpt waar ik heen wil: er raakt iets los. In de meeste gevallen kunnen wij dat snel herstellen.”

En dan kunnen ze in Martiniplaza aan de slag…

“Klopt. We hebben twee soorten toegangstickets: een regulier ticket en een VIP-ticket. Bij een VIP-ticket zetten wij een mooie gamechair voor je klaar; dat is een luxe stoel. Ook staat er een mok op je plek en kun je het hele weekend gratis koffie en Red Bull drinken. Nu vertel ik dat heel mooi, maar de VIP-tickets zijn allemaal al uitverkocht. De reguliere tickets zijn nog wel volop voorhanden.”

GTA VI

We hebben het over games. Is 2026 een goed gamejaar?

“Dit najaar draait alles maar om één ding: GTA VI van Rockstar. Dit is een hele belangrijke titel waar heel lang aan gewerkt is. Wat je ziet is dat andere gamestudio’s in deze periode niets uitbrengen. Dus ja: 2026 is een bijzonder gamejaar. Maar dat wordt vooral bepaald door één titel. En daarbij moet ik wel zeggen dat GTA VI voorlopig nog niet op Windows-computers te spelen is. Die versie wordt op een later moment verwacht.”

Heb je geen dealtje kunnen sluiten met Rockstar Games?

“Haha, nou, dan was Martiniplaza te klein geweest! Als wij met Rockstar de exclusieve rechten hadden kunnen afspreken dat mensen bij ons voor het eerst GTA VI zouden kunnen spelen, dan was het een groot gekkenhuis geworden. Maar nee, helaas. Ik denk dat een grote gamestudio als Rockstar ons ook niet zo interessant vindt voor wat zij met hun titels willen bereiken. Wat trouwens ook bij 2026 hoort, zijn de stijgende prijzen van hardware in computers. De prijs van het RAM-geheugen is bijvoorbeeld verviervoudigd. Dit heeft met internationale spanningen te maken en vooral met het feit dat grote datacenters al deze chips en modules opkopen. De vraag is enorm, en een stijgende vraag betekent stijgende prijzen.”

Je klinkt ontzettend enthousiast…

“Wij hebben er ook heel veel zin in. Afgelopen week hebben we al een rondgang door Martiniplaza gemaakt. En dan begint het al flink te kriebelen. Wij hebben er heel veel zin in om er een mooie week van te maken.”

Meer informatie en je aanmelden voor het evenement kan op deze website.