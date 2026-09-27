Laatste Suikermarkt van het seizoen strijkt zondag neer op Suikerunieterrein

Foto: Niels Knelis Meijer

Op het Suikerunieterrein bij EM2 vindt zondag 27 september de vijfde en laatste Suikermarkt van dit seizoen plaats. Volgens de organisatie staat het terrein weer vol met vintage, handgemaakte spullen en gezelligheid.

De markt opent om 11.00 uur. Een breed scala aan ondernemers en creatievelingen biedt onder meer preloved kleding, meubels, vinyl, sieraden, schoolplaten, interieurdecoratie en industrial design aan. Ook zijn er kunstenaars aanwezig met hun eigen ontwerpen en upcycling-producten. “Ook zijn er verschillende foodtrucks op het terrein te vinden en is er voor de kinderen de mogelijkheid om zich te laten schminken”, laat Maartje van de organisatie weten.

Muziek van vinyl-dj

Net als bij eerdere edities is er ook livemuziek aanwezig. Vinyl-dj Arco draait de hele dag groovy sounds uit zijn rijke verzameling 45-toeren-singles uit de jaren zeventig, tachtig en negentig.

De Suikermarkt bestaat sinds 2018 en is inmiddels uitgegroeid tot een populair evenement dat bij elke editie bezoekers uit de hele regio trekt. De markt duurt tot 17.00 uur. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, voor overige bezoekers kost een kaartje 4,50 euro.