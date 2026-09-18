Laatste bomen van voormalig Betonbos mogen ‘op voorwaarden’ tegen de vlakte, maar rechter geeft gemeente wel tikje op de vingers

Bron: OOG

De laatste bomen van het voormalige Betonbos mogen ‘onder voorwaarden’ worden gekapt. De rechtbank liet de kapvergunning voor de bomen vrijdag in stand, maar tikt de gemeente wel op de vingers voor de voorwaarden die aan die vergunning zijn verbonden.

Jarenlang was het Betonbos een plek waar stadsnomaden en kunstenaars woonden in woonwagens en zelfgemaakte huisjes. Het grootste deel van het Betonbos werd vorig jaar zomer gekapt voor de ontwikkeling van Stadshavens. De kap leidde destijds al tot veel protest van omwonenden, natuurliefhebbers en actievoerders.

De ontwikkelaar wil nu de laatste acht bomen (de negende werd eerder dit jaar al neergehaald) aan het Balkgat kappen. Hoewel de voorzieningenrechter begin 2026 de kap van deze laatste monumentale bomen nog tegenhield en de ontwikkelaar dwong om te zoeken naar alternatieve wijkontwerpen met behoud van het groen, probeert Stadshavens via een aanpassing van het Omgevingsplan alsnog maximale woningbouw te realiseren.

Omwonenden stapten daarom opnieuw naar de voorzieningenrechter, omdat ze vinden dat de gemeente onvoldoende heeft onderzocht of de bomen kunnen blijven staan en dat er te weinig rekening was gehouden met hun belangen.

‘Gemeente deed goed onderzoek, maar liet ten onrechte al een boom vellen’

De rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechter heeft de gemeente per boom voldoende gekeken naar de gezondheid, ecologische waarde en beeldkwaliteit. Ook zijn alternatieven onderzocht. De gemeente mocht volgens de rechtbank het belang van de woningbouw zwaarder laten wegen dan het behoud van de bomen. De kapvergunning zelf blijft daarom in stand.

Wel krijgt de gemeente een tik op de vingers rond de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden. De gemeente bepaalde dat de bomen mochten worden gekapt nadat het wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan was vastgesteld en gepubliceerd. Volgens de rechtbank hield die voorwaarde onvoldoende rekening met de mogelijkheid dat het plan nog wordt aangepast. Daardoor zou een boom kunnen worden gekapt, terwijl in het uiteindelijke plan juist was besloten om die boom te behouden.

Dat gebeurde ook: een van de negen bomen is zoals gezegd al gekapt tijdens de bezwaarprocedure. De rechtbank vindt echter niet dat die boom per se binnen een jaar in de directe omgeving van de omwonenden moet worden geplant, maar de gemeente heeft zichzelf al een extra herplantplicht opgelegd. Er moet een nieuwe boom komen op een herkenbare plek in Stadshavens of anders binnen vijfhonderd meter van de projectgrens.

Kap mag door, maar pas als besluiten bekend zijn gemaakt

De gemeente moet nu eerst per boom kijken of die past bij het definitieve wijzigingsbesluit. Een boom mag pas worden gekapt als het definitieve plan nog steeds voorziet in de kap van die specifieke boom en het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Het beroep van de omwonenden is daardoor gegrond, maar de kap van de negen bomen wordt niet tegengehouden. Het verzoek van de omwonenden om de kap voorlopig te stoppen, wijst de rechtbank af. Tegen de uitspraak kan nog hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.