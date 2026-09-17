Kruising Rijksstraatweg/Hertenlaan volgende week twee avonden en nachten afgesloten

Foto: Provincie Groningen. Asfalt

De kruising tussen de Rijksstraatweg, Hertenlaan en Ruitersteeg in Haren wordt volgende week opnieuw geasfalteerd. Dat betekent dat de kruising tijdelijk wordt afgesloten en verkeer wordt omgeleid.

Om de gevolgen voor het verkeer te beperken, gebeuren de werkzaamheden uitsluitend in de avonduren en nacht. Op dinsdag 22 september vanaf 20:00 uur tot woensdag 23 september 06:00 wordt er aan de weg gewerkt en kun je er niet langs. Op woensdag 23 september vanaf 20:00 uur tot donderdag 24 september 06:00 uur is de kruising opnieuw afgesloten.