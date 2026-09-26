Kritiek op lange stremming Visserbrug zwelt aan: “Project heeft de voortgang van een olietanker in een moddersloot”

Foto: Willem Poppes

Dat de verbinding bij de Visserbrug zo lang niet beschikbaar is, neigt naar politieke onwil. Dat zegt Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden. De partij denkt ook dat de problemen voorkomen hadden kunnen worden. Ondertussen zwelt vanuit de stad de kritiek aan.

Vrijdag werd met behulp van een hijskraan de noodbrug verwijderd. “We begrijpen dat dit voor veel mensen vervelend is”, laat de gemeente weten. “Uit inspecties blijkt dat een grondige opknapbeurt nodig is om de noodbrug veilig te kunnen blijven gebruiken. Daarom verwijderen we de brug tijdelijk, knappen we deze op en plaatsen we haar daarna zo snel mogelijk terug. We doen er alles aan om de overlast te beperken.” De brug wordt op 23 oktober teruggeplaatst. Tot die tijd is er geen verbinding beschikbaar en moet het verkeer omrijden.

Drie jaar geen brug

“Als partij hebben we hier al verschillende keren aandacht aan besteed”, vertelt Van der Laan. “Het zou mooi zijn als meer partijen zich hier druk om zouden gaan maken. Want de gevolgen zijn groot: ik merk het bijvoorbeeld zelf. Het verkeer in dit deel van de binnenstad ligt helemaal stil. Ondertussen is het in de Brugstraat veel drukker geworden. Op de Noorderhaven zie je dat weggebruikers tegen het verkeer in rijden. Als alles goed gaat dan ligt er straks na in totaal drie jaar weer een nieuwe brug. Dat is te lang.”

Op sociale media spreken verschillende inwoners hun ergernis uit. Meve schrijft: “Het gehele project heeft de voortgang van een olietanker in een moddersloot. Het lijkt bijna opzettelijk dat de gemeente zo’n belangrijke verkeersader zo lang uit de running laat, om het verkeer in de binnenstad structureel te frustreren.” Frank: “De noodbrug wordt verwijderd omdat ie opgeknapt moet worden. Dit is het meest Groningse wat ik deze maand gehoord heb.” Jur: “Dit geloof je toch zelf niet. Echt behoorlijk kansloos.” En Joachim sarcastisch: “Komt er nu wel een tijdelijke noodbrug ter vervanging van de noodbrug?”

Piepen en kraken

Volgens Van der Laan hadden de problemen voorkomen kunnen worden: “Onze fractie hebben verhalen bereikt dat mensen die indertijd met de brug werkten, al melding maakten van piepen en kraken. Daar is niet op gereageerd. Ook is bekend dat zwaar verkeer van de brug gebruikmaakte: zwaarder verkeer dan waar de brug op berekend was. In 2024 ging de brug daadwerkelijk kapot. En nu zijn we twee jaar verder. Niet voor niets hebben wij in de raad al eerder gepleit om een versnellingsteam in te zetten om de processen te versnellen. Bij de Gerrit Krolbrug weten andere partijen precies hoe het moet, maar rond deze brug blijft het op Stadspartij 100% voor Groningen, VVD en D66 na stil. Terwijl we het bij deze brug als gemeente allemaal zelf in eigen hand hebben. We zijn niet afhankelijk van andere overheidspartijen.”

Onlangs maakte woonwinkel Hoekje bekend na veertig jaar de deuren te sluiten vanwege de situatie. “Dat wordt afgedaan als ondernemersrisico. Terwijl zo’n ondernemer wel drie jaar in de ellende zit en waarbij we ook niet moeten vergeten dat ruim tien jaar geleden, in 2013, de verbinding voor een periode van vijf maanden ook gestremd was vanwege een restauratie. Terwijl dergelijke winkels zo belangrijk zijn voor de stad: ze zijn zo specifiek en eigen. Je moet zulke winkels koesteren omdat mensen ervoor naar de stad komen.”

Partij voor het Noorden houdt ondertussen haar hart vast voor WinterWelVaart dat in december wordt gehouden. “De afgelopen edities moest met behulp van verkeersregelaars alles in goede banen worden geleid. Ondertussen heb je het over één van de mooiste stukken in de stad. Dus waar is de politieke wil?”

Verslaggever Willem Poppes maakte een reportage over het verwijderen van de noodbrug: