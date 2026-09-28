Kringloopwinkels Goudgoed verstoppen zaterdag cadeaus voor bezoekers

Foto: GoudGoed

Bezoekers van de kringloopwinkels van GoudGoed in Stad kunnen komende zaterdag op zoek naar een bijzondere vondst.

In de winkels worden zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur, ieder uur verrassingen verstopt in gouden cadeaupapier. Wie een ingepakt cadeau vindt, mag de vondst meenemen. In Stad vindt de zoekactie plaats bij GoudGoed aan de Protonstraat, Paterswoldseweg en in Beijum.

De actie heet de GoudGoeie Vondst en is volgens GoudGoed onder meer bedoeld om de nieuwe gezamenlijke naam van alle aangesloten kringloopwinkels van WerkPro te vieren. Eerder hadden sommige winkels andere namen (zoals Raderwerk in Friesland en Hergebruik Plus in Appingedam), maar alle tien kringloopwinkels van WerkPro zijn sinds het afgelopen jaar verdergegaan onder de naam GoudGoed.