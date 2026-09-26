Krakers verlaten pand Stavangerweg nadat eigenaar gebouw deels afbreekt met graafmachine

Foto: 112groningen.nl

De politie is zaterdag aan het einde van de middag in actie gekomen aan de Stavangerweg, nadat de eigenaar van een bedrijfspand begonnen was met het slopen van het gebouw. Op dat moment verbleven er verschillende krakers in het pand.

“Wat we nu weten, is dat er een conflict is ontstaan tussen de personen in het gebouw en de eigenaar”, vertelt politiewoordvoerder Sven Nijenhuis. “Wij zijn aanwezig geweest om de rust te bewaren en zijn met beide partijen in gesprek gegaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de krakers het gebouw hebben verlaten.” In Nederland is kraken strafbaar, al speelt de duur van de bezetting vaak een rol bij ontruimingen. Nijenhuis: “Op dit moment weten we niet hoe lang de mensen al in het gebouw zaten. De verklaringen daarover van de verschillende partijen liepen uiteen.”

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In de straat is zaterdagavond veel politie aanwezig. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Aan het eind van de middag liepen de gemoederen aan de Stavangerweg flink op, toen een graafmachine de straat in reed en er direct werd begonnen met het slopen van een aanbouw van het bedrijfsgebouw. Nijenhuis: “Er is niemand in gevaar geweest. We zijn met alle betrokkenen in gesprek gegaan, met als resultaat dat de personen in het pand de ruimte vrijwillig hebben verlaten.”

Uit voorzorg stond ook de Mobiele Eenheid (ME) van de politie zaterdagavond in de buurt paraat, maar zij hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Volgens een nieuwsfotograaf ter plaatse verliet de eigenaar rond 20.30 uur het terrein weer met de graafmachine.