Krajicek Playground in Beijum krijgt naam van voetbalbroers Bacuna

Foto's: Gaziantep FK en FC Groningen

Voetbalbroers Leandro en Juninho Bacuna krijgen een eigen sportplek in Beijum. Volgende week woensdag (7 oktober) wordt de vernieuwde Kraijicek Playground bij de rotonde tussen de Nijensteinheerd en Wibenaheerd officieel geopend en officieel hernoemd naar ‘Bacuna Playground’.

De aanleg maakt deel uit van de wijkvernieuwing in Beijum. Op de vernieuwde speelplek kunnen jongeren voetballen, 3×3-basketbal spelen en fitnessen.

Leandro en Juninho Bacuna begonnen hun voetbalcarrière bij FC Groningen. Leandro speelt momenteel bij het Turkse Igdir FK. Juninho komt uit voor het eveneens Turkse Gaziantep FK. De broers speelden afgelopen zomer met Curaçao op het WK voetbal.

Wethouder Jalt de Haan verricht volgende week de opening van het ‘Bacuna Playground’. Het is nog niet bekend of Leandro en Juninho Bacuna zelf bij de opening aanwezig zijn.