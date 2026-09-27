Koninklijke onderscheiding voor ‘Tocht om de Noord’-oprichter Peter Velthuis: volgend jaar wandelen in gemeente Groningen

Velthuis en zijn echtgenoot op het podium in Scheemda. Foto: Rieks Oijnhausen

Oprichter Peter Velthuis van de Tocht om de Noord is zondag in Scheemda benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op de slotdag van de twintigste editie van het populaire wandelevenement werd tevens bekendgemaakt dat de editie van volgend jaar plaatsvindt in de gemeente Groningen.

“Dit was een ongelooflijke verrassing”, laat Velthuis enthousiast weten. “Ik had helemaal niks in de gaten, klaarblijkelijk zat iedereen in het complot. Tijdens de slotceremonie bij De Toekomst in Scheemda werden de medailles uitgereikt en ineens ging het een kwartier lang over mij. Ik dacht: wat gebeurt hier nou? Uiteindelijk kreeg ik door locoburgemeester Janette Bosma (Partij voor de Dieren) de onderscheiding opgespeld. Ik ben nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

New Yorkse inspiratie

De eerste Tocht om de Noord werd op Koninginnedag 29 april 2006 gehouden. Het evenement begon destijds als een eendaagse tocht met afstanden van 15, 25 en 40 kilometer, maar werd een jaar later al uitgebouwd tot een tweedaags wandelfestival. Elk jaar staat een van de eerste regels van het Grunnens Laid centraal: wandelen van Lauwerszee tot Dollard tou, of van Drenthe tot aan ’t Wad. Sinds 2007 vindt het evenement plaats in het laatste volledige weekend van september.

De tocht is erg populair. Dit weekend stonden er 12.000 wandelaars aan de start: 6.000 op zaterdag en 6.000 op zondag. Zodra de inschrijving opent, zijn alle plekken steevast binnen een half uur uitverkocht.

Velthuis kent een rijke staat van dienst in de sport- en evenementenwereld. Hij stond aan de wieg van de Nacht van Groningen en de Bommen Berendloop, en was in 2002 nauw betrokken bij de start van de Giro d’Italia in Groningen. Het idee voor de Tocht om de Noord ontstond na zijn eigen deelname aan de marathon van New York. Langs dat parcours zag hij volop muziek, theater en proeverijen. Het leek hem een goed idee om zoiets in Groningen te organiseren. Velthuis verruilde het hardlopen voor wandelen, zodat deelnemers onderweg echt de tijd krijgen om te ontdekken en te beleven. Kenmerkend voor de tocht zijn de wisselende thema’s en de routes die dwars door borgen, kerken, boerderijen en musea lopen.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Locoburgemeester Janette Bosma en Velthuis. Foto: Rieks Oijnhausen Velthuis luistert naar de toespraak. In het midden burgemeester Cora-Yfke Sikkema (PRO). Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“Je doet het niet alleen”

Hoewel Velthuis in 2020 het stokje overdroeg aan Ronald Hellinga, denkt hij op de achtergrond nog altijd actief mee. Locoburgemeester Janette Bosma sprak tijdens de uitreiking mooie woorden: “Nu heb je wel eens vaker mensen die groot durven dromen, alleen blijft het vaak daarbij. Dat is wat Peter onderscheidend maakt: hij heeft niet alleen wilde plannen; hij maakt ze ook waar.”

Velthuis blijft er zelf bescheiden onder: “Als je die onderscheiding opgespeld krijgt, gaat er van alles door je heen. Ja, ik ben de grondlegger, maar ik wil wel benadrukken dat dit allemaal niet mogelijk was geweest zonder de hulp van heel veel andere mensen. In mijn eentje had ik dit nooit gekund. Ik heb mensen overtuigd en ik heb gezorgd voor enthousiasme, waardoor iedereen erachter ging staan en het balletje ging rollen.”

Tocht om de Noord volgend jaar in gemeente Groningen

In Scheemda werd eveneens de locatie voor de editie van 2027 onthuld: de Tocht om de Noord strijkt dan neer in de gemeente Groningen. Dat is geen toeval, want in 2027 staat het Martinusjaar centraal rond het 400-jarig bestaan van de Martinitoren en de internationale pelgrimsroute De Gulden Martinusweg.

Velthuis kijkt er al naar uit: “De tocht vindt niet alleen plaats in de stad zelf, maar in de gehele gemeente. We gaan dus ook richting Ten Boer en Haren. En daar kijk ik ondertussen heel erg naar uit.”