“Komende dagen zonovergoten en warm najaarsweer, vanaf donderdag stevige buien”

Foto: Karin Engelkes - ten Hof

De komende dagen is het zonovergoten en warm najaarsweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf donderdag de kans op een stevige bui toe en gaan vanaf dan de temperaturen ook naar beneden.

“Maandag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke of matige van west naar noord draaiende wind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en koelt het af tot rond de 14 graden.”

“Op dinsdag is het zonovergoten en warm najaarsweer. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag wordt het opnieuw erg warm voor de tijd van het jaar bij 25 tot 26 graden. Er is veel zon, met later op de dag toenemende bewolking en een kleine kans op een bui.”

“Op donderdag is er meer bewolking, is het met 21 graden minder warm en neemt de kans op een (stevige) bui toe. Voor meer weer en de langetermijnvooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”