KNMI waarschuwt voor dichte mist in Groningen

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Weggebruikers moeten in de nacht van vrijdag op zaterdag in de provincie Groningen rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft voor de regio code geel afgegeven.

De waarschuwing is sinds 01.00 uur van kracht. “Plaatselijk komt er dichte mist voor, waarbij het zicht sterk kan verschillen en soms minder dan tweehonderd meter bedraagt,” meldt het meteorologisch instituut. “Mogelijk ontstaat ook elders in het land in de loop van de nacht dichte mist.”

Rond 01.30 uur werd op het meetstation in Eelde een zicht van 220 meter gemeten. Elders in het land is het zicht lokaal nog beperkter: zo werd in Twente slechts 64 meter gemeten en in Arnhem 111 meter.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing voor dichte mist ook voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel blijft in onze provincie van kracht tot zaterdagochtend 09.00 uur.