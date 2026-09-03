Klein stukje Hoornsedijk overdag afgesloten voor verkeer

Een deel van de Hoornsedijk in Haren is tot en met woensdag 9 september overdag afgesloten voor verkeer. De afsluiting is tussen huisnummer 17 en 18, van 07:00 tot 16:00 uur.

De gemeente brengt die dagen bevergaas aan in de dijk langs het Hoornsediep. Dit voorkomt dat bevers holen in de dijk graven. Tijdens het werk staat een kraan op de rijbaan. Omdat de Hoornsedijk erg smal is, kunnen voertuigen er dan niet langs.

De huisnummers 18 en hoger zijn bereikbaar via de Meerweg. Huisnummers tot en met 17 zijn bereikbaar via de Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Fietsers worden omgeleid via de Doorfietsroute Assen-Groningen.

Buiten de werktijden is de Hoornsedijk wel open.