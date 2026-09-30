Kinderen ontdekken de waarde van drinkwater tijdens Nationale Kraanwaterdag

Basisschool De Poort in Ten Boer stond woensdag in het teken van de zevende editie van de Nationale Kraanwaterdag. Samen met Waterbedrijf Groningen leerden leerlingen op interactieve wijze waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is en hoe zij bewust kunnen omgaan met water.

Tijdens gastlessen van medewerkers van het waterbedrijf ontdekten zij waar drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gezuiverd en welke stappen nodig zijn voordat het uit de kraan stroomt. Ook kregen zij praktische tips om thuis bewuster met water om te gaan. Manon Karrels van Waterbedrijf Groningen: ”Het is goed dat de kinderen weten wat er met water gebeurd, zij zijn toch de toekomst”.

Op het schoolplein deden de kinderen mee aan verschillende activiteiten. Zo konden zij ervaren hoe een waterleiding wordt gerepareerd en konden ze een kijkje nemen in de bus van een monteur. Met spelactiviteiten ontdekten de leerlingen spelenderwijs hoe belangrijk water is in ons dagelijks leven.

Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks initiatief van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Jaarlijks doen ruim 200.000 kinderen mee aan lessen en activiteiten over kraanwater, gezondheid en duurzaamheid.