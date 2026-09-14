Kinderen gaan zelf aan de slag met DNA en prikken tijdens open dag UMCG

Het UMCG organiseert op zaterdag 3 oktober een doe-het-zelfmiddag voor kinderen. Zij kunnen door middel van experimenten spelenderwijs ontdekken hoe het is om een onderzoeker te zijn in het UMCG.

Kinderen kunnen op zaterdag 3 oktober op een speelse manier kennismaken met wetenschap en onderzoek tijdens een open dag van het UMCG. In het Anda Kerkhoven Centre kunnen bezoekers onder meer zelf DNA uit een banaan halen en experimenteren met een microscoop.

Tijdens de open dag zijn er verschillende activiteiten in het Anda Kerkhoven Centre van het UMCG. Zo kunnen kinderen in een ambulance kijken, een levensgrote versie van Dokter Bibber spelen en op een oefenarm leren hoe een prik wordt gezet. Ook kunnen ze een kijkje nemen in een laboratorium, DNA halen uit een banaan en zelf iets onder een microscoop bekijken.

Met de activiteiten wil het UMCG kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met wetenschap en laten zien wat er bij onderzoek komt kijken. De activiteiten zijn van 12.00 tot 17.00 uur en vooral voor kinderen van basisschoolleeftijd, maar iedereen is welkom.

Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.