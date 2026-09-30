Kindcentrum in nieuwe wijk Suikerzijde kost 25 miljoen euro

Impressie via NL Architects

Het gemeentebestuur trekt 25 miljoen euro uit voor de bouw van een kindcentrum in de nieuwe wijk Suikerzijde. Het gaat om een basisschool voor 450 leerlingen, kinderopvang en een gymzaal.

De plannen volgen uit de groei van de wijk en de wens om een veilige, autoluwe en groene-stedelijke omgeving te bouwen, met het Singelplein als centrale speel- en ontmoetingsplek. Voor schoolkinderen en buurtbewoners. Het kindcentrum wordt flexibel en toekomstbestendig ontworpen en bestaat uit afzonderlijke gebouwen voor school, kinderopvang en gymzaal rondom een groen binnenplein.

Duurzaamheid staat centraal, door circulair te bouwen (onder meer met hergebruikt materiaal), het gebruik van biobased materiaal en een installatiearm ontwerp dat energiegebruik en exploitatiekosten beperkt. De gymzaal kan ook ’s avonds gebruikt worden. De ruimtes erboven kunnen ook worden ingezet voor wijkinitiatieven en verenigingen.

De bouw kan naar verwachting volgend jaar beginnen en neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag.