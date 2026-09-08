Kerklaan viert ombouw tot fietsstraat met groot straatfestival

Foto via Gemeente Groningen

De Kerklaan in Groningen wordt op zondag 20 september officieel in gebruik genomen als fietsstraat. De buurtvereniging en de gemeente vieren de afronding van de werkzaamheden met een straatfestival voor bewoners en bezoekers.

Gebiedswethouder Carine Bloemhoff geeft om 14.00 uur het startsein voor het festival. Er zijn verschillende podia met een dj en lokale artiesten, naast kraampjes van middenstanders, horeca, buurtbewoners en de Groenste Buurt. Bezoekers kunnen jeu de boules en western games spelen of een workshop volgen. Voor kinderen is er stoepkrijten, een springkussen en schminken. Iets oudere kinderen kunnen bubbelvoetballen, boogschieten en een graffitiworkshop volgen.

De fietsstraat Kerklaan is sinds mei weer open voor verkeer na bijna een jaar aan werkzaamheden. De laatste klussen worden op dit moment nog afgerond, voordat de straat officieel wordt opgeleverd. De straat kreeg nieuwe bestrating, plantvakken, bomen en een andere indeling met nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. In de nieuwe inrichting heeft de fietser voorrang en is de auto te gast. De straat vormt (naast de snelfietsroute naar de Zernike Campus) voor veel buurtbewoners de belangrijkste fietsader om de wijk te verlaten richting de ringweg.