Kamervragen over ‘niet-onafhankelijke’ expert aardbevingsschade: SP wil dat minister ingrijpt

Foto: Sebastiaan Scheffer

SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft Kamervragen gesteld na een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. De rechter oordeelde dat een schade-expert, die aardbevingenschades door gaswinning beoordeelt, niet onafhankelijk is. Beckerman wil dat minister Pieter Heerma (CDA) van Binnenlandse Zaken ingrijpt.

Beckerman wil van de minister weten of hij van plan is actie te ondernemen, als zowel het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) als het betrokken schadebureau aan gaan geven hun werkwijze niet te willen aanpassen. Ook vraagt het Kamerlid op hoeveel dossiers het vonnis mogelijk invloed heeft en of deze zaken door een onafhankelijke deskundige opnieuw beoordeeld kunnen worden. Om dit in de toekomst te voorkomen, wil de SP dat voortaan inzichtelijk wordt gemaakt of schadebeoordelaars ook bestuurder of aandeelhouder zijn van het bureau waarvoor ze werken.

Miljoenenvermogen

De zaak werd aangespannen door een inwoner van de Drentse gemeente Noordenveld wiens schadeclaim door het IMG werd afgewezen op basis van het advies van de expert. Nog voor de zitting erkende het IMG alsnog de schade en bood een vergoeding aan. De rechter besloot de zaak vanwege het principiële belang toch inhoudelijk te behandelen en te kijken naar de onafhankelijkheid van de adviseur.

De rechtbank oordeelde dat de expert niet onafhankelijk is: hij bleek namelijk ook mede-eigenaar en aandeelhouder van het schadebureau uit Groningen. Uit onderzoek van RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money bleek eerder al dat de man zijn eigen vermogen via het bureau zag groeien met tientallen miljoenen euro’s. Volgens de rechter kan een persoonlijk en financieel belang bij het beoordelen van schades daardoor niet worden uitgesloten.

De antwoorden van minister Heerma op de Kamervragen worden binnen enkele weken verwacht.