Kamerlid stelt vragen over passagierscijfers Vliegveld Eelde

Foto: Groningen Airport Eelde

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van PRO wil van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat weten wat hij vindt van de passagierscijfers van Groningen Airport Eelde.

Kröger stelt die vragen omdat het aantal passagiers is gedaald van 228.698 in 2018 naar 102.589 in 2025 en dat in de eerste zeven maanden van dit jaar opnieuw sprake is van een sterke daling. Daarbij tekent ze aan dat zowel in 2022 als in 2024 een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor weginfrastructuur rondom GAE. Die bedragen zouden nodig zijn ‘om verdere groei van GAE te kunnen accommoderen’.

Het kamerlid stelt de vragen mede omdat het kabinet voorbereidingen treft om vanaf oktober volgend jaar Lelystad Airport open te stellen voor 10.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar, waaronder vakantievluchten. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van GAE. Kröger wil dat de minister nut, noodzaak en doelmatigheid van deze rijksbijdrage opnieuw gaat beoordelen en de Kamer over de uitkomsten daarvan gaat informeren.