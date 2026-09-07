Jurrie Nieboer voert kiestlijst Partij vóór het Noorden aan bij Provinciale Statenverkiezingen

Jurrie Nieboer uit Winschoten wordt de lijsttrekker van de Partij vóór het Noorden bij de Provinciale Statenverkiezingen van 17 maart 2027.

Nieboer laat weten blij te zijn de lijst te mogen aanvoeren: “We bouwen aan een sterk team waar nieuwe en ervaren mensen een rol spelen. De Partij vóór het Noorden heeft de potentie om met minimaal twee zetels plaats te nemen in de Provinciale Staten van Groningen. Ik heb er enorm veel zin in.”

Nieboer (61) was van 2021 tot 2026 wethouder in Oldambt. Daarvoor zat hij vanaf 2010 in de gemeenteraad van Oldambt. De leden van de partij kozen Nieboer tijdens de algemene ledenvergadering. De Partij vóór het Noorden wil bij de verkiezingen minimaal twee zetels halen. De partij werkt de komende tijd aan de kieslijst en het verkiezingsprogramma.