Judoka’s uit Stad slepen vijf medailles in de wacht bij EK voor studenten

Foto: Topsportstudiestad050 en Judoteam Groningen via Instagram

Judoka’s van de Hanze en de Rijksuniversiteit Groningen hebben in de afgelopen week vijf medailles gewonnen tijdens de European Universities Combat Sports Championships in Tirana: twee keer goud, eenmaal zilver en twee bronzen medailles.

Berber Ludema won goud in haar klasse tot 78 kilo. Ludema won daarnaast goud met een gemengd team van de RUG en het Topsportprogramma Judo in Heerenveen. Steyn Oldenhof pakte zilver in de klasse boven 100 kilo. Leon Fransens haalde in dezelfde klasse het brons. Ten slotte behaalde Yaël Schipper het brons in de klasse tot 70 kilo.

In totaal deden acht studenten van de RUG en de Hanze mee aan het judotoernooi op het vechtsport-EK voor studenten in het Albanese Tirana, waar naast judo ook kampioenschappen waren in karate, taekwondo en kickboksen.