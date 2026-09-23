Jubileumeditie Thaisner Dörpsrun flink in trek: “Honderd inschrijvingen meer dan vorig jaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

Er is veel belangstelling voor de jubileumeditie van de Thaisner Dörpsrun die zaterdag 26 september wordt gehouden. Volgens Susan Vaatstra van de organisatie hebben zich voor het hardloopevenement in Thesinge zo’n honderd mensen meer ingeschreven in vergelijking met de vorige editie.

Susan, veel meer belangstelling dus…

“Jazeker! En deelnemers kunnen zich nog steeds inschrijven. Via onze website kan dit nog tot donderdagavond. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je op zaterdag, op de dag van het evenement zelf, ter plekke in te schrijven. Wat we inderdaad zien, is dat er veel belangstelling is. Elke dag lopen we ongeveer honderd deelnemers voor op vorig jaar. Op dit moment hebben we 480 inschrijvingen. Vorig jaar zaten we op deze dag rond de 380. Wat daar precies de oorzaak van is, blijft voor ons een beetje gissen.”

Kan het te maken hebben met het jubileum dat jullie vieren?

“Dat zou heel goed een reden kunnen zijn. Vanwege het jubileum organiseren we bij deze editie voor het eerst een hele marathon. In het Noorden vinden er relatief weinig marathons plaats, al zien we bij de aanmeldingen niet dat de meeste deelnemers direct daarvoor kiezen. Tot nu toe gaat het om enkele tientallen. Verreweg de meeste lopers kiezen voor de halve marathon, die daarmee flink in trek is. Wat ook heel leuk is om te zien, is dat de deelnemers overal vandaan komen: uit Arnhem, Amsterdam, Leiden, Zoetermeer, Vlaardingen en Utrecht. Maar het grootste deel komt uit de directe regio en uit Drenthe. Ook de leeftijden zijn erg gevarieerd, van jong tot oud.”

Dat de Thaisner Dörpsrun zo’n succes zou worden, hadden jullie dat bij de start in 2007 kunnen bevroeden?

“Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Zelf was ik er toen nog niet bij betrokken. Wat ik wel weet, is dat die eerste editie vooral werd opgezet om geld in te zamelen voor de realisatie van het dorpshuis. Er deden toen bij die eerste keer ook hoofdzakelijk inwoners uit het dorp mee. Bijna twintig jaar later is dat wel anders, met deelnemers verspreid over het hele land die hiernaartoe komen. Daarmee zet het Thesinge echt op de kaart.”

Hoe ziet het programma er zaterdag uit?

“De Jubileum Marathon begint om 13.00 uur. Om het voor ons als organisatie behapbaar te houden, leggen deelnemers van deze afstand twee keer het parcours van de halve marathon af. Om 14.30 uur komen de jongste deelnemers in actie tijdens de Kidsrun. Later in de middag volgen de kortere afstanden. Om 15.30 uur klinkt het startschot voor de halve marathon, gevolgd door de 10 kilometer om 15.45 uur. Het programma wordt afgesloten met de 4 mijl, die om 16.00 uur van start gaat, en de 4 kilometer om 16.15 uur.”

Zijn jullie er al helemaal klaar voor?

“Jazeker. Donderdagavond hebben we nog een informatieavond voor alle vrijwilligers. Op vrijdag en zaterdagochtend bouwen we het parcours op. In totaal zijn er bij dit evenement zo’n tachtig vrijwilligers betrokken. Zij staan bijvoorbeeld bij de waterposten, regelen het verkeer, zorgen dat alles soepel verloopt in het start- en finishgebied en zorgen ervoor dat er na afloop een broodje hotdog, waarbij we ook een vega-variant hebben, klaarstaat. Dat zoveel mensen zich als vrijwilliger hebben aangemeld, daar zijn we heel erg trots op en blij mee. We willen hen nu al heel erg bedanken.”

Hoe ga je de dag zelf beleven?

“Zelf hoop ik vooral goed van de dag te kunnen genieten. Waar ik heel blij mee ben, is dat de weersvooruitzichten heel goed lijken. Wel hopen we dat het niet te warm wordt: dat het voor alle deelnemers aangenaam blijft. We gaan er met z’n allen een hele mooie dag van maken.”

Mensen die zich online willen aanmelden voor het hardloopevenement kunnen tot donderdagavond terecht op de website van de Thaisner Dörpsrun.