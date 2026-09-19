Jubileumeditie Groninger Museumnacht pakt zaterdag uit met verrassingsact, boottocht en feest

Foto: Rieks Oijnhausen

Zeven musea en cultuurlocaties in de Groninger binnenstad openen zaterdagavond hun deuren voor de tiende editie van de Groninger Museumnacht. Het evenement, dat steevast een jong en internationaal publiek trekt, pakt tijdens deze jubileumeditie uit met extra locaties, verrassingsacts en kunstwandelingen tot na middernacht.

“Bezoekers bewonderen niet alleen de tentoonstellingen en vaste presentaties, maar genieten ook van een programma vol muziek, workshops, lezingen, dans en poëzie”, laat de organisatie weten. “De Museumnacht is de afgelopen tien jaar echt een begrip geworden in Groningen.”

Van de jaren ’50 tot punkbunker

Het programma kent een grote verscheidenheid aan thema’s. In Forum Groningen gaan bezoekers terug naar de jaren vijftig, geïnspireerd op de expositie over icoon Marilyn Monroe. Zo is er een Heels dance-workshop en een photobooth waar je Marilyn’s wereldberoemde ventilatorrooster-foto na kunt maken. GRID Grafisch Museum en het Universiteitsmuseum duiken juist de roerige jaren tachtig in: bezoekers kunnen meedoen aan een aerobicsles, kantoorartikelen ’trashen’, de Berlijnse Muur onder handen nemen met graffiti of eigen buttons maken in een punkbunker.

Voor de gelegenheid varen er schepen heen en weer tussen het Groninger Museum en Academie Minerva, waar Museum aan de A tijdelijk huist. Aan boord is livemuziek te horen, variërend van Keltische folk en gitaren tot een compleet blaasorkest en doedelzakken.

Verrassing

Speciaal voor het jubileum opent ook het glazen Tschumipaviljoen aan het Hereplein de deuren met videowerk van vijf kunstenaars, wat tevens het startpunt is van een interactieve Mini Art Walk richting het Forum. In de Synagoge aan de Folkingestraat brengt het kunstenaarsduo Koster&Knoef een experimentele audiovisuele installatie waarin volksverhalen, landschap en technologie samensmelten. Bij de nieuwe cultuurlocatie THEA in de voormalige Niemeyer-fabriek presenteert Fotomanifestatie Noorderlicht de expositie Thinking Hands, inclusief een huishoudcompetitie onder leiding van dragqueen Lola Lasagna.

Om de tiende editie extra luister bij te zetten, vindt er om precies 22.00 uur op alle deelnemende locaties een gelijktijdige verrassingsact plaats. De nacht wordt feestelijk afgesloten met een eindfeest in het Groninger Museum, waar de Groningse dj Bob Kliphuis draait.

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