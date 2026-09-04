Jorinde van Klinken derde bij finale Diamond League

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken van Groningen atletiek heeft vrijdagavond het brons gepakt tijdens de Diamond League-finale in Brussel.

De tweedaagse wedstrijd is de laatste uit de serie Diamond League meetings die jaarlijks wereldwijd georganiseerd werden. In de finale nemen de beste atleten op alle onderdelen het nog eenmaal tegen elkaar op. Voor hen liggen aardige geldprijzen klaar.

Van Klinken wierp haar discus vrijdag naar een afstand van 64 meter 66. De zege ging naar de Chinese Feng Bin, die tot 67 meter 46 kwam. Van Klinken werd vorige maand in Birmingham nog Europees kampioen dankzij een afstand van 67 meter 67. Bovendien won ze brons bij het kogelstoten.

Het was een succesvol jaar voor de 26-jarige. Afgelopen voorjaar verbeterde ze haar eigen nationale record tot 70 meter 99. Daarmee staat ze derde op de wereldranglijst van dit jaar.