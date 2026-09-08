Jongerenplatform 99gram bestaat 15 jaar

Het jongerenplatform 99gram bestaat vijftien jaar en vierde dat vandaag in de binnenstad. Daar konden jongeren vragen stellen over mentale gezondheid.

99gram werd op 9 september 2011 opgericht voor jongeren tot en met 23 jaar met vragen over eten, gewicht, uiterlijk en zelfbeeld. Sindsdien is het platform uitgegroeid tot een plek waar duizenden jongeren informatie, steun en advies kunnen vinden. Op de website kunnen jongeren tegenwoordig live chatten met deskundigen en berichten plaatsen op een forum, waarop andere leeftijdgenoten kunnen reageren. De website is bedoeld voor jongeren die anoniem vragen willen stellen over problemen die zij ervaren.

Om het 15-jarig bestaan te vieren, was 99gram vandaag tussen 12.00 en 15.00 uur in de binnenstad te vinden. Jongeren konden er vragen stellen over mentale gezondheid en er waren traktaties en een leuke winactie.