Jong Oranje met Thijmen Blokzijl in de basis speelt gelijk tegen Noorwegen, EK ver weg

Foto: Andor Heij

Jong Oranje heeft vrijdagavond in Deventer met 0-0 gelijkgespeeld tegen Jong Noorwegen. Daardoor is kwalificatie voor het Europees Kampioenschap heel ver weg. Jong Noorwegen kan de groepswinst nauwelijks meer ontgaan.

Vier spelers van FC Groningen waren geselecteerd: Thom van Bergen, Thijmen Blokzijl, Jorg Schreuders, Tygo Land. De laatste twee zaten echter niet bij de wedstrijdsekectie. Alleen Blokzijl startte in de basis en bleek voor rust samen met oud FC Groningen speler Dies Janse een degelijk centraal duo achterin. Oranje kreeg voor de pauze twee mogelijkheden via Devin Haen en Gjivai Zechiel. De Noren wisten weinig te creëren.

Na een kans voor de Noren na een slippertje van Blokzijl in het tweede bedrijf, was Dave Kwakman met een schot gevaarlijk. Oranje wisselde veel na de pauze, maar Thom van Bergen bleef op de bank. Oranje drong wel aan, maar de Noorse verdediging gaf geen krimp.

Oranje staat vijfde in de poule met zes punten uit zes wedstrijden. Een tweede plek en dan play-offs voor het EK, is het hoogst haalbare, maar Oranje heeft dat niet in eigen hand. Vrijdag speelt Oranje tegen Slovenië en op dinsdag 6 oktober nog tegen Bosnië-Herzegovina.