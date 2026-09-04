Jesse Hoefnagels: “Groningen heeft wel een speciaal plekje in mijn hart”

Foto: Jesse Hoefnagels, door MOJO

Jesse Hoefnagels is een Nederlandstalige youtuber, zanger en rapper. Op 10 oktober sluit hij zijn tour af in Simplon. Hij kijkt er erg naar uit, want Groningen heeft een speciaal plekje in zijn hart.

Dit vertelde hij in OOG-radioprogramma Stadsruis, waarin presentator Basz de Jonge hem alles vroeg over het optreden:

Presentator Basz de Jonge hoorde Hoefnagels spelen tijdens Noorderslag in januari 2026 en was onder de indruk, zo vertelt hij: “Ik ben best wel een beetje fan geworden.” Toen de Stadjer dan ook hoorde dat Hoefnagels in Groningen zou optreden, was dit een mooie gelegenheid om hem in de uitzending te halen bij Stadsruis.

Op de één of andere manier koppel ik je vaak aan Groningen. Hoe zie jij dat?

“Dat zie ik wel als een compliment”, zegt Hoefnagels. “Groningen heeft wel een speciaal plekje in mijn hart.” De 24-jarige Rotterdammer zegt dat iedere keer dat hij in Groningen komt, het voor hem voelt alsof hij op een mini-vakantie is. Aangezien het voor hem toch wel een beetje te ver is om even casual naartoe te gaan, blijft hij vaak ietsjes langer en wat hem dan opvalt is de heel gemoedelijke en relaxte sfeer.

Op 10 oktober treed je op in Simplon. Hoe is het om daar te spelen?

“Ja spannend! Het is de eerste keer dat ik een tour geef en dus ook door het hele land in verschillende zalen sta. Het is best bijzonder om dat ook in Groningen te mogen doen.” Hij kijkt er dan ook erg naar uit en is benieuwd hoe de sfeer gaat zijn. Het is de afsluiting van de tour en om dan in Groningen af te sluiten voelt voor hem dan ook passend: “Zo kan ik de hele tour naar de eindknal in Groningen werken!”

Wat kan het publiek verwachten tijdens het optreden op 10 oktober?

“Het wordt een combinatie van verschillende projecten waar ik aan gewerkt heb.” Hoefnagels heeft twee EP’s gemaakt, die met deze tour ook worden gepromoot. Het gaat om ‘Wakker in het donker’ en ‘Dichter bij de dag’, waarbij hij de nummers voor de liveshow in een andere versie heeft gestoken.

“Ik ben er een beetje op een andere manier naar gaan kijken om dit live te brengen”, vertelt Hoefnagels. “Er zijn andere manieren waarop we tunes gaan spelen en dat heb ik samen met de band bedacht.”

Het is niet de eerste keer dat hij met een band optreedt. Hij is hiermee halverwege 2025 begonnen en het was voor hem al snel duidelijk dat hij het allerliefst op een podium staat, terwijl hij live op het podium muziek aan het creëren is. Dit is ook hoe hij het heeft aangepakt tijdens Noorderslag in januari dit jaar.

Komt er binnenkort ook nieuw werk van je uit?

Hoefnagels weet nog niet precies wanneer het zal uitkomen, maar hij werkt nu al aan een nummer dat nog niet uit is en dat voor het eerst te horen zal zijn tijdens de tour.

Het optreden van Jesse Hoefnagels is op 10 oktober in Simplon en vormt de afsluiting van zijn tour, die op 25 september start in Rotterdam.