Inwoners kunnen kijkje nemen bij de Statenvergadering

Foto: Joris van Tweel

Wie wil weten hoe de Provinciale Staten besluiten nemen, kan binnenkort een vergadering bijwonen. Als ‘Gast van een Statenlid’ kijk je niet alleen mee tijdens de Statenvergadering, maar krijg je ook een rondleiding door het provinciehuis.

Tijdens de vergadering worden besluiten genomen over verschillende onderwerpen die invloed hebben op het leven in de provincie Groningen. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, milieu, cultuur, financiën of de leefomgeving in stad en dorp. Die besluiten worden genomen door Provinciale Statenleden, zij zijn volksvertegenwoordigers van de provincie en bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkse punten.

Unieke zaal

Als ‘Gast van een Statenlid’ start je bezoek een halfuur voor de vergadering. Je wordt opgevangen door een Statenlid die een korte uitleg geeft over het werk van de Staten en de onderwerpen op de agenda. Daarna neem je plaats op de publieke tribune, van waar je de vergadering kunt bekijken. Deze vindt plaats in een bijzondere ruimte: de Statenzaal. Hier komen Provinciale Staten al sinds 1602 samen. Langer dan in welke andere provincie ook. Na de vergadering krijg je een rondleiding door het provinciehuis. Tot slot kun je lunchen met de Statenleden en als je wil, met hen in gesprek gaan.

Woensdagen

De Statenvergadering vindt ongeveer één keer per maand plaats, op een woensdag. Groningers, die geïnteresseerd zijn, kunnen zich voor de volgende data inschrijven: 23 september, 11 november en 16 december. Er is per vergadering ruimte voor twintig deelnemers. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op de pagina van de Provinciale Staten.