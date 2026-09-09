Inwoners De Wijert pleiten voor nieuwe sporthal: “Fouten uit het verleden rechtzetten, laat ons niet in de steek”

In 2016 werd er nog volop gesport in de oude sporthal die enkele jaren later gesloopt zou worden. Foto: Sebastiaan Scheffer

De wijk De Wijert moet weer een volwaardige sporthal krijgen. Met die dringende oproep en een uitgewerkt ontwerp trok de stichting Bewegen is Goud woensdag naar het Stadhuis. “Het moet niet te lang gaan duren. Alles wordt duurder. Laten we dit zo snel mogelijk met elkaar aan gaan pakken”, vertelde een bevlogen Glory Roggen van de stichting aan de aanwezige raadsleden.

Dat er over het onderwerp werd gesproken, was te danken aan een inwonersagendering. Wanneer inwoners van de gemeente minimaal 150 handtekeningen verzamelen, kunnen zij een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. In april 2019 werd gestart met de sloop van de oude sporthal De Wijert. Tegen die sloop is vanuit de wijk en vanuit sportverenigingen altijd veel verzet geweest. Op de plek van de oude hal verrees een nieuw multifunctioneel centrum met een spelhal, maar die is niet geschikt voor topsport omdat de hal kleiner is qua afmetingen.

Keukentafelplan

“Het idee is aan de keukentafel geboren”, vertelde Roggen aan de luisterende raadsleden. “Avonden is er gebrainstormd met verschillende mensen. De conclusie was helder: De Wijert moest weer een sporthal krijgen. Op een dag zei ik tegen mijn man dat ik een architect ging zoeken. Mijn man vroeg nog waarom ik een architect nodig had, waarop ik zei: ‘Nou, voor een sporthal’. Zo kwam ik in contact met Denise Silié, die architectuur studeert. Zij zag de uitdaging en reisde vanuit Rotterdam naar Groningen. Ook Jack van der Palen, de ontwerper van DOT, sloot aan. Zo zijn we tot een ontwerp gekomen hoe de nieuwe sporthal eruit moet gaan zien.”

Na het versturen van een persbericht met de titel ‘De Wijert bouwt eigen sporthal’ kwam er snel contact met de gemeente. “Binnen enkele dagen belde de gemeente. Ik schrok, maar de ambtenaar was heel vriendelijk en vroeg wat ze voor ons konden doen. Het leidde tot een presentatie waarbij door de gemeente de legendarische woorden werden gesproken: ‘Als ik moet kiezen tussen een sporthal en woningen, dan kies ik voor een sporthal’. Tijdens diezelfde bijeenkomst werd aangegeven dat er een fout is gemaakt toen indertijd besloten werd de sporthal af te breken: er was destijds teveel naar gymzalen gekeken, zo vertelde men.”

Koppelkansen en wapen tegen jeugdoverlast

De stichting ziet volop kansen voor een nieuwe hal en wijst daarbij nadrukkelijk op koppelkansen in de wijk. “In onze wijk bevindt zich het ROC Menso Alting. Zij hebben geen sporthal en moeten zich nu elders behelpen. Maar dat geldt ook voor korfbalvereniging Nic. Met de toenmalige voorzitter heb ik stad en land afgereisd om de oude sporthal te behouden. Voor hen is een sporthal belangrijk voor het indoorseizoen dat in de zaal wordt afgewerkt. En ook voor het Gomarus College liggen er kansen. Met deze sporthal kunnen we fouten uit het verleden rechtzetten en geven we de wijk ademruimte.”

Roggen betrok ook de actuele situatie in de wijk bij haar betoog. De afgelopen zomer kwam De Wijert in het nieuws vanwege geweld en overlast. “We moeten ervoor zorgen dat we de jeugd los krijgen van het scherm, dat ze in beweging komen en dat er leuke dingen te beleven zijn. De huidige spelhal biedt dit niet. Maar wanneer er toernooien, wedstrijden en feestjes gehouden kunnen worden in de sporthal, doet dat de hele wijk goed. Je kunt er workshops kickboksen of andere sporten aanbieden zodat de jeugd die nu overlast veroorzaakt op straat, daar aan de slag gaat. Geloof mij, straffen en boetes uitdelen helpt niet.”

Aan het einde van haar betoog deed Roggen een directe oproep aan de raad. “Het ontwerp is klaar”, sprak ze, terwijl er beelden werden getoond van het ontwerp op de grote schermen in de zaal. “Het kost allemaal niks. Iedereen heeft zich hier belangeloos voor ingezet. Wat hier staat, komt uit ons hart. Ons hart spreekt hier. Laat De Wijert niet in de steek.”

Vragen over kosten, locaties en capaciteit

De raadsleden roemden het enthousiasme en de passie waarmee de stichting haar verhaal deed, maar hadden ook inhoudelijke vragen. Cassandra Hensen (VVD) wilde opheldering over de opmerking dat het ‘niks kost’. Roggen verduidelijkte: “Wij hebben het als vrijwilligers bedacht. Het ontwerp en de tekeningen kosten niets. Als je een ambtenaar vraagt om dergelijke tekeningen te maken, kost dat heel veel geld. Wij kosten niets. De uiteindelijke uitvoering van het plan kost natuurlijk wel geld.”

Jim Lo-A-Njoe (D66) begrijpt de wens voor een sporthal vanwege het algemene tekort in de gemeente, maar wilde weten waar de hal precies moet komen en hoe het contact met het college verloopt. Roggen ziet de beste kansen bij het veld van korfbalvereniging Nic.: “Dit zou een mooie plek zijn waar je het Gomarus College, ROC Menso Alting en openluchtzwembad De Papiermolen aan elkaar kunt koppelen.” Ze voegde toe dat het college zich nog niet gemeld heeft: “Waarom omarmen zij het niet? Betrek ons erbij, er staat een compleet plan klaar.”

Lo-A-Njoe verwees vervolgens naar het Masterplan Sport, waarin nieuwe sporthallen vooral gepland staan in het noordwesten en oosten van de stad. Roggen geeft aan dat zij iedere wijk een sporthal gunt. Maar inwoners uit De Wijert en uit omliggende wijken moeten nu uitwijken naar Kardinge of het Europapark. Dat is niet geen ideale optie omdat de afstand groot is. Daarnaast kan een nieuwe sporthal voor ademruimte zorgen in de zuidelijke wijken en Haren omdat de vraag naar kunnen sporten in sporthallen in de gemeente groot is.

Voldoende koppelkansen?

Raadslid Irene Huitema (PRO) gaf aan dat sport als middel om jongeren te bereiken ook op haar steun kan rekenen, maar vroeg zich af of er niet al voldoende voorzieningen zijn. “De oude sporthal heeft plaatsgemaakt voor sportzaal De Wiardt. Daarin zijn koppelkansen mogelijk en worden deze ook al benut. Denkt u dat er voldoende koppelkansen overblijven als er ook een sporthal wordt gerealiseerd?”

Roggen: “De Wiardt is een kapitaalvernietiging van 12 miljoen euro geweest. De zaal wordt amper gebruikt en jongeren komen er niet graag.” Huitema merkte op dit anders te zien, wat Roggen afdeed met: “Dat zal. Wat wij graag willen is een volledige sporthal. Dus met een tribune en met horeca. Dat brengt leven in de wijk.”

Vervolg in de raad

Op de vraag van Fokke Veenstra (VVD) bij welke volgende stap de stichting gebaat zou zijn, antwoordde Roggen: “Ik hoop dat alle raadsleden de koppen bij elkaar steken. Dat we samen als bewoners, gemeente, raad, sportverenigingen en kennisinstellingen gaan onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar laat het niet te lang duren.”

Een inwonersagendering leidt niet automatisch tot een debat in de gemeenteraad, maar in dit geval krijgt het initiatief wel een officieel vervolg. Raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen liet aan het einde van de bijeenkomst weten dat hij het onderwerp formeel op de raadsagenda gaat zetten.