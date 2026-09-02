Inspectie wil dat nep-hulpverlener uit Stad per direct stopt met ‘zorg’ verlenen

Foto ter illustratie (Rick ten Cate - tencatefotografie.nl)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de organisatie van Ayrton P, de inmiddels beruchte nep-hulpverlener uit Groningen, per direct verboden nog zorg te verlenen. Volgens de inspectie voldoen zowel P. als zijn in Bedum gevestigde bedrijven niet aan de regels voor goede en veilige zorg.

De inspectie onderzocht Medical Support Group International na een melding over de zorgverlening tijdens de Sneekweek in 2025. Daarna kwamen meer meldingen over P. en zijn bedrijven binnen vanuit de organisaties van andere evenementen. P. was daar aanwezig om EHBO-diensten te verlenen en daarnaast ambulancezorg en medische begeleiding bij patiëntenvervoer van en naar het buitenland aan te bieden.

Volgens de inspectie ging daarbij veel mis. Zo had P. geen medisch verantwoordelijke voor de evenementenzorg. Die moet onder meer controleren of zorgverleners goed zijn opgeleid en hun werk kunnen doen. Volgens de inspectie was daardoor onvoldoende duidelijk of de ingezette zorgverleners bevoegd en bekwaam waren. De inspectie stelt ook dat P. zich voordeed als onder meer ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige. Uit het onderzoek bleek volgens de inspectie niet dat hij de opleiding en vaardigheden had die daarvoor nodig zijn.

Bij evenementen gebruikte de organisatie ook een voertuig dat sterk op een ambulance leek en het woord ‘ambulance’ droeg. Daardoor konden mensen denken dat het om een echte ambulance ging. Volgens de inspectie voldeed het voertuig niet aan de eisen die voor ambulancezorg gelden. Ook voor het verlenen van ambulancezorg voldeden de organisaties volgens de inspectie niet aan de regels. De stichting had geen overeenkomst met de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân. P. voldeed volgens de inspectie ook niet aan de eisen voor een zorgambulancechauffeur.

Ook bij medische begeleiding van en naar het buitenland zag de inspectie problemen. De organisaties waren volgens de inspectie niet goed bekend met de regels die daarvoor gelden. De stichting had bovendien geen medisch eindverantwoordelijke.

Inspectie dreigt met dwangsommen

De inspectie heeft Stichting Medical Support Group International en de eenmanszaak van P. daarom opgedragen om direct te stoppen met alle vormen van zorg. P. en zijn bedrijfjes mogen pas weer zorg leveren als de inspectie vaststelt dat zij aan de voorwaarden voldoen. De inspectie houdt in de gaten of de organisaties zich aan het verbod houden. Doet P. dat niet, dan kan de inspectie dwangsommen opleggen.

Beruchte en veroordeelde nep-hulpverlener wil niet van stoppen weten

Het reilen en zeilen van P. en zijn ‘hulpverlening’ is inmiddels een bekend fenomeen in Noord-Nederland. Hij werd in april veroordeeld tot vijftien maanden celstraf (waarvan tien maanden voorwaardelijk) en een beroepsverbod. De Stadjer deed zich voor als ambulanceverpleegkundige, waarvoor hij geen opleiding had, en reed rond in een nauwelijks van echt te onderscheiden ambulancevoertuig. Daarbij voerde hij onder meer sirene en blauw licht. Op deze manier verscheen de Stadjer ongevraagd bij ongevallen of (medische) incidenten om ‘hulp’ te bieden. Om zo echt mogelijk te lijken en om snel naar meldingen te kunnen waar echte hulpverleners nodig waren, stal de Stadjer portofoons, ambulancekleding, tassen met medische spullen en een AED.

De Stadjer was niet alleen ‘ambulancebroeder’, maar deed zich ook voor als politieagent. Hij verscheen bij incidenten in een geel politiehesje en had een vervalst politielegitimatiebewijs bij zich. Maar ook andere documenten heeft hij valselijk opgemaakt, zoals een vrijstellingsformulier voor zijn nep-ambulance, een medisch formulier en een getuigenverklaring.

Maar P. ging tegen de uitspraak in beroep en is daarom nog steeds op vrije voeten. In afwachting van de zaak bij het gerechtshof lijkt P. zich niets van de opgelegde straf en de verboden aan te trekken. Zo ging de marathon van Sneek niet door nadat duidelijk werd dat hij het veiligheidsplan had geschreven en medische diensten zou leveren. Begin juli werd P. nog aangehouden, omdat hij ervan werd verdacht fentanyl in zijn bezit te hebben en vanwege valsheid in geschrifte. Ook in deze zaak is P. nog steeds verdachte.