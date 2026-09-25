In ruim een uurtje 53 boetes bij verkeerscontrole op fietsroutes naar Zernike Campus

Foto: Politie Groningen-Noord via Instagram

De politie heeft vrijdagochtend, in net iets meer dan een uur tijd, ruim vijftig boetes uitgeschreven tijdens een verkeerscontrole op de Zonnelaan, Zernikelaan en het Wilgenpad.

De meeste boetes waren voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Daarvoor kregen zestien mensen een bekeuring. Ook werden vijftien boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood licht.

Daarnaast gingen nog eens elf bestuurders op de bon omdat ze tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthielden. Verder werden vijf boetes uitgedeeld voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg. Vier mensen konden geen identiteitsbewijs tonen en twee bestuurders reden zonder rijbewijs.