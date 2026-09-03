In gesprek met de wijkagent: WIJ-groningen organiseert inloopmomenten

Foto: Wijkagente Eva Dijkman via Twitter (@PolOosterpark)

WIJ Groningen organiseert tot eind van het jaar eenmaal per maand een inloopmoment voor bewoners die een vraag willen stellen of een melding willen doen omtrent veiligheid. Het is een gezamenlijk spreekuur van de politie, handhaving, het Meldpunt Overlast & Zorg en WIJ Groningen.

Bewoners kunnen terecht met vragen of meldingen over overlast, onveiligheid of zorgen over iemand. Ook als een probleem niet direct opgelost kan worden, kan de wijkagent je doorverwijzen naar de juiste organisatie of persoon.

Op dit moment vinden de inloopmomenten plaats bij WIJ Corpus den Hoorn, WIJ Beijum, WIJ De Wijert en WIJ Rivierenbuurt. Kijk voor de specifieke data op de website van de verschillende WIJ-locaties: