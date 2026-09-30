IMG introduceert nieuw aanvraagproces voor aardbevingsschade

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen introduceert op 30 november een vernieuwd aanvraagproces voor inwoners die aardbevingsschade aan hun woning of object melden. Gedupeerden kunnen nog maar één keer geld aanvragen, tenzij er een nieuwe aardbeving komt.

Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft per brief de Tweede Kamer hierover ingelicht. De aanpassingen gelden voor mensen die vanaf 30 november een schadeaanvraag doen. Hun dossier wordt na een schadeaanvraag afgesloten. Extra geld claimen kan dan niet meer, behalve bij een aardbeving waarbij nieuwe schade ontstaat.

Het IMG wil hiermee aanvragers beter ondersteunen en begeleiden. Bij de start van de aanvraag wordt een oriëntatiegesprek aangeboden om aanvragers te ondersteunen bij de keuze voor een regelingsvariant. De aanvrager kan aangeven welke ondersteuning gewenst is, ook met extra ondersteuning van een zaakbegeleider. Verder is het online aanvraagformulier duidelijker en makkelijker in te vullen.

Verder onderzoekt met IMG straks alleen nog de oorzaak van de schade als een aanvrager kiest voor een financiële vergoeding via Maatwerk. Ook herstellen of vergoedt het IMG bij alle regelingen schades met één traject met zogenaamde voorwaardelijke finaliteit. Dit betekent dat alleen bij nieuwe bodembeweging, zoals een aardbeving met een bepaalde sterkte, nieuwe schades voor herstel of vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Directeur Ronald Koch van het IMG: “Onze opgave uit Nij Begun is om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker vorm te geven. Zonder eindeloze discussies over de oorzaak van de schade. Dit leidde bijvoorbeeld tot de mogelijkheid om schade tot 60 duizend euro door een aannemer te laten herstellen, zonder onderzoek naar de oorzaak. (..) We willen in één keer alle aanwezige schades opnemen en afhandelen. Nieuwe mijnbouwschade kan alleen ontstaan bij nieuwe bodembeweging.”

Voor aanvragers betekent dit dat na een schademelding alle nieuwe schade wordt opgenomen en vastgelegd in een opnamerapport: een overzicht met foto’s van alle schades. Na 30 november kiest de aanvrager op basis van dat rapport in het vernieuwde aanvraagproces voor Herstel met aannemer of Maatwerk met onderzoek. Bij een keuze voor Herstel met aannemer krijgt de aanvrager een overzicht van de herstelmaatregelen en kosten. Alleen bij een keuze voor Maatwerk met onderzoek wordt de oorzaak onderzocht. Daarna berekent het IMG de vergoeding voor de schades die door mijnbouw veroorzaakt kunnen zijn.

Tenslotte blijft er de mogelijkheid om te kiezen voor een vaste vergoeding. Ook hierbij geldt al dat inwoners nieuwe schade kunnen melden na nieuwe bodembeweging met een bepaalde sterkte