IJsseizoen Kardinge is begonnen: kinderburgemeester maakt eerste testrondje

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Er kan weer geschaatst worden op het ijs van Kardinge. De ijshockeyhal van het sportcentrum is officieel weer in gebruik genomen voor het nieuwe seizoen.

“Kinderburgemeester Lotta vond het hoog tijd voor een testrondje”, schrijft de gemeente Groningen bij een filmpje op sociale media waarin te zien is hoe de kinderburgemeester de ijzers onderbindt. “En hoewel het even wennen was, gleed ze al snel over het verse ijs.” Zelf is Lotta enthousiast over de ijskwaliteit: “Het ijs ligt er mooi bij. Ik denk echt dat kinderen uit de regio dit seizoen hier heel veel plezier gaan beleven.”

Seizoensvoorbereiding GIJS Groningen

De ijshockeyhal wordt niet alleen gebruikt voor vrij schaatsen en recreatie, maar is ook de thuisbaan van ijshockeyclub GIJS Groningen. Zij zijn inmiddels volop bezig ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. “We hebben de eerste oefenwedstrijden in de benen”, meldt de club. Afgelopen weekend kwamen de UNIS Flyers uit Heerenveen op bezoek op Kardinge. Ondanks veel vechtlust trokken de Friezen met 1-4 aan het langste eind. Komend weekend staat de laatste oefenwedstrijd op het programma: in de Elfstedenhal in de Friese hoofdstad neemt GIJS het dan op tegen de OG Capitals Leeuwarden.

400 meter-baan open in oktober

Naast de ijshockeyhal heeft Kardinge ook een 400 meter-baan. Deze gaat op 10 oktober weer open voor het publiek. De eerste grote wedstrijd op de langebaan staat gepland voor het weekend van 21 en 22 november, wanneer er tijdens de Holland Cup 2 gestreden wordt om de traditionele Gruno Bokaal.