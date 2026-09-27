IJshockeyers GIJS verliezen ook van Hijs Hokij en kennen valse competitiestart

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zondagavond op Kardinge met 1-2 nipt verloren van Hijs Hokij uit Den Haag. Nadat zaterdag de competitiestart tegen OG Capitals Leeuwarden ook al verloren ging, kent GIJS met nul punten uit twee wedstrijden een valse start van het nieuwe seizoen.

Aanvankelijk leek het een mooie avond te worden voor het Groningse publiek. In de eerste periode kwam GIJS verdiend op voorsprong. In de dertiende minuut was het Mikko Lindbom die op aangeven van Max Rensch de 1-0 binnenschoof. Dit was tevens de ruststand na de eerste periode. In het tweede bedrijf kwamen de Hagenaars langszij door de gelijkmaker aan te tekenen.

In de derde periode bleef het lang spannend. GIJS bleef op het ijs strijden voor elke meter en zette alles op alles om het duel naar zich toe te trekken. De bevrijdende treffer viel uiteindelijk wel, maar aan de verkeerde kant: in de 55ste minuut scoorde Hijs Hokij de 1-2. In de resterende minuten zette GIJS nog een felle eindsprint in om de gelijkmaker te forceren, maar de Haagse defensie gaf geen krimp meer.

“Het is een zure uitslag”, reageerde GIJS na afloop. “Maar de mannen hebben een geweldige inzet getoond. We willen iedereen bedanken die vanavond op Kardinge achter ons stond en de ploeg bleef aanmoedigen.”

Door de nederlaag staat GIJS momenteel op de negende plaats in de competitie. Komende zaterdag krijgt de ploeg de kans op herstel, wanneer de uitwedstrijd tegen Santino Kemphanen in Eindhoven op het programma staat.