Huren in Groningen stijgen nog steeds flink, maar minder hard dan afgelopen jaren

De huren in de provincie Groningen waren halverwege dit jaar gemiddeld 4,1 procent hoger dan in juli 2026 eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stijgen de huren in Groningen minder hard dan in de twee voorgaande jaren.

In Groningen stegen de huren in 2024 en 2025 nog met vijf procent. Landelijk kwam de gemiddelde huurstijging uit op 4,4 procent. De verschillen tussen provincies zijn groot. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, met 4,6 procent. In Fryslân was de stijging met 4,0 procent het kleinst.

Landelijk stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld met 4,3 procent. De huren van vrijesectorwoningen gingen gemiddeld 4,5 procent omhoog en bij woningcorporaties stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld met 4,4 procent. Bij andere verhuurders was de stijging 4,1 procent.

De cijfers zijn inclusief huurharmonisatie. Dat gebeurt wanneer een huurwoning een nieuwe bewoner krijgt. De verhuurder mag de huur dan sterker verhogen dan bij een lopend huurcontract. Landelijk stegen de huren van bestaande huurcontracten, dus zonder het effect van bewonerswisselingen, in 2026 met 3,8 procent. In Groningen komt het percentage huurstijging zonder woningwisselingen uit op 3,3 procent.