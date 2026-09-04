Hullabaloo-weekend voor het eerst volledig uitverkocht

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Festival Hullabaloo is komend weekend voor het eerst helemaal uitverkocht sinds het festival werd uitgebreid naar twee dagen.

Vrijdagmiddag gingen de laatste kaarten voor de zondag over de digitale toonbank. De organisatie verwacht in totaal 60.000 bezoekers in het Stadspark. Het festival bestaat sinds 2019. Na twee coronajaren zonder festival keerde Hullabaloo in 2022 terug als eendaags evenement met 15.000 bezoekers. In 2024 breidde het festival voor het eerst uit naar twee dagen.

Grote namen op het programma van komend weekend zijn Lewis Capaldi, Martin Garrix, Suzan & Freek, de Bankzitters, Antoon, Lil Kleine en Son Mieux. Ook krijgen nieuwe artiesten een podium tijdens De Ster van het Noorden, een initiatief van Hullabaloo en Noordstaat. Dit jaar is het festivalterrein anders ingedeeld en vergroot. Een deel van de backstage-ruimte is nu vergeven aan het publiek en er zijn meer chillplekken. Ook het Hulla Island heeft een andere indeling en er is een sitdowncafé, waar bezoekers kunnen ervaren hoe mindervaliden een festival beleven.