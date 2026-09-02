Houtkachel moet uit bij ‘code rood’ in Groningen, maar gemeente leunt op voorlichting in plaats van boetes

Foto: Martin Nuver & Martijn Wever - 112groningen.nl

Inwoners van de gemeente Groningen mogen komende winter geen hout meer stoken als de Stookwijzer van de Atlas Leefomgeving op ‘code rood’ staat. Hoewel de nieuwe beleidsregel technisch gezien kan leiden tot handhaving, zet de gemeente in de praktijk vooral in op voorlichting en communicatie, omdat er te weinig handhavers zijn voor actieve controles.

De gemeenteraad van Groningen nam eind vorig jaar een motie aan voor een schonere lucht. Raadsleden vroegen om een houtstookverbod bij code rood. Houtstook veroorzaakt namelijk fijnstof en zorgt voor gezondheidsklachten bij kwetsbare mensen.

Het college kiest nu voor een beleidsregel en past de algemene plaatselijke verordening (APV) niet aan. Het gemeentebestuur laat weten dat het daarmee kiest om de zorgplicht uit het omgevingsplan in te zetten, in plaats van actieve handhaving. Stoken bij code rood van de Stookwijzer betekent vanaf nu automatisch dat er sprake is van gevaar voor de gezondheid of hinder. Bewoners in het stedelijk gebied moeten de kachel dan uitlaten.

Er geldt een uitzondering voor een klein aantal huishoudens. Mensen die geen andere verwarming hebben dan een houtkachel, mogen bij code rood wel stoken.

Niet direct bekeuringen of dwangsommen

De gemeente controleert niet actief of inwoners zich aan de regel houden. Er is te weinig handhavingscapaciteit voor structurele controles, zo stelt het gemeentebestuur. De term ‘houtstookverbod’ wekt daardoor verwachtingen die de gemeente niet kan waarmaken.

De aanpak leunt vooral op de Hinderapp van de provincie en de Omgevingsdienst. Inwoners kunnen via deze app melding maken van overlast door rook of geur. De gemeente verzamelt deze meldingen en brengt zo de overlastgebieden in kaart. In wijken met veel meldingen zet de gemeente extra communicatie in. Inwoners krijgen daar gerichte voorlichting of huis-aan-huisflyers over verantwoord stoken. Dit moet zorgen voor bewustwording en gedragsverandering.

Als toezichthouders toch een overtreder tegenkomen, volgt er niet direct een boete. De gemeente spreekt de stoker eerst aan en wijst op de verplichtingen. Handhavers controleren daarna of de stoker de overtreding beëindigt. Pas bij ernstige of herhaaldelijke overlast start de gemeente een bestuursrechtelijke aanpak.

Na het komende stookseizoen bekijkt het college de resultaten van het nieuwe beleid.