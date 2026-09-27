Hortus Haren viert 400-jarig jubileum met drukbezocht feestweekend: “Het is hier een warm bad”

Foto: Agnes Monkelbaan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42560980

Het jubileumfeest dat Hortus Botanicus Haren dit weekend vierde is een groot succes geworden. Volgens directeur Gea Bijkerk hebben in het feestweekend zo’n tweeduizend mensen een bezoek gebracht aan de botanische tuin, die haar vierhonderdjarig bestaan viert.

Gea, hoe is het gegaan?

“Het is heel goed gegaan. Met name vandaag is het erg druk. Als je kijkt naar onze fietsenstalling, dan puilt die helemaal uit met tweewielers. Maar ook in de omgeving staan her en der auto’s in de bermen geparkeerd. Het jubileumfeest is absoluut niet onopgemerkt voorbijgegaan. Maar bovenal is het één en al gezelligheid. Wij genieten met volle teugen.”

Dit weekend wordt 400 jaar Hortus gevierd, al kun je daar historisch wel wat kanttekeningen bij plaatsen…

“Dat klopt. Het is namelijk niet hier op deze plek in Haren begonnen, maar aan de Grote Rozenstraat in de binnenstad. In 1626 was het apotheker Henricus Munting die daar een stuk grond kocht en er een kruidentuin van maakte. Daar ligt de echte oorsprong van de Hortus. Tijdens dit weekend hebben we uitgebreid stilgestaan bij die geschiedenis. Vrijdag hebben we een prachtige wandeling gemaakt van de Oude Hortus in de stad naar de huidige nieuwe locatie. Hoewel we hier in Haren natuurlijk ook niet helemaal nieuw meer zijn, want we verhuisden al in 1966 deze kant op. Tijdens zo’n wandeling blijkt hoe groen Groningen is: je komt langs de Coendersborg, door Groenestein en door verschillende parken. Ontzettend mooi, ik kan iedereen die route aanraden.”

Gisteren en vandaag centreerde het feest zich in Haren met tal van activiteiten…

“Klopt. Ik zag in onze Keltische Tuin bijvoorbeeld een goochelaar actief, met op de tribune allemaal ouders en kinderen die volop zaten te genieten. We hadden deze dagen zo’n dertig kraampjes staan en een grote verscheidenheid aan activiteiten: van yoga tot het schilderen van happy stones. Als je over het terrein loopt, voel je een prachtige sfeer. Daar geniet ik ontzettend van. En ik ben in de luxe positie dat ik er ook echt van kan genieten: een geweldig team om mij heen heeft dit weekend georganiseerd, waardoor ik mij bijna gast voelde.”

Wat is je dit weekend het meeste bijgebleven?

“Ik heb veel bezoekers gesproken. Het is prachtig om te horen hoe iedereen over de Hortus praat, ook mensen die hier in geen jaren zijn geweest. Ze vinden het hier prachtig en zijn blij om weer eens rond te kijken. Onze medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen verdienen alle complimenten, want het was fantastisch geregeld. Om een mooie anekdote te delen: een mevrouw vertelde dat ze hier 25 jaar geleden was met haar twee geadopteerde Chinese dochters. Destijds sprak de Chinese Tuin enorm tot hun verbeelding. Nu was ze er weer, maar ditmaal met haar achterkleinkinderen. Ze bezochten opnieuw de Chinese Tuin, waar de namen van de kinderen in het Chinees werden gekallografeerd. Zulke verhalen zijn toch prachtig?”

Tot slot: 400 jaar vooruitblikken is lastig, maar wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

“We hopen de komende jaren toe te werken naar een nog levendigere plek waar ontmoeting centraal staat. We zijn de afgelopen periode gegroeid van honderd naar 150 vrijwilligers, waar we enorm dankbaar voor zijn. Mensen bezoeken de Hortus om tot rust te komen, te herstellen, een boek te lezen of gewoon van de natuur te genieten. Ondertussen zitten wij niet stil. Zo onderzoeken we of we een vlonderpad aan kunnen leggen door het ven. Indertijd is de tuin ingericht vanuit een strakke, wetenschappelijke benadering, terwijl wij nu meer kijken door de bril van wat de bezoeker beleeft en mooi vindt. Daarnaast willen we vaker basisschoolleerlingen bij onze tuinen betrekken. En uiteraard willen we heel graag dat warme bad blijven dat we nu zijn.”

Bijkerk was zondag te gast in het radioprogramma ‘Haren Doet’. Luister hieronder naar het gesprek: